Жафяров дебютирует за «Авангард» в матче с «Ладой». Он сыграет в первом звене с Буше и Спунером

Теги Авангард КХЛ Дамир Жафяров Райан Спунер Рид Буше Хоккей

Дамир Жафяров дебютирует за «Авангард» в матче против «Лады».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 30 декабря. Начало – в 15:00 по московскому времени.

Напомним, 27 декабря в результате трехстороннего обмена Дамир Жафяров перешел в «Авангард» из «Ак Барса».

В текущем сезоне он провел 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

В матче против «Лады» Жафяров сыграет в первом звене с Ридом Буше и Райаном Спунером.

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