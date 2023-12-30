Жафяров дебютирует за «Авангард» в матче с «Ладой». Он сыграет в первом звене с Буше и Спунером
Дамир Жафяров дебютирует за «Авангард» в матче против «Лады».
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 30 декабря. Начало – в 15:00 по московскому времени.
Напомним, 27 декабря в результате трехстороннего обмена Дамир Жафяров перешел в «Авангард» из «Ак Барса».
В текущем сезоне он провел 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
В матче против «Лады» Жафяров сыграет в первом звене с Ридом Буше и Райаном Спунером.