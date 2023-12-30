Леонид Тамбиев: «Не справились с большинством «Нефтехимика», что сыграло решающую роль. Плохо блокировали броски. Игра в равенстве была неплохая»

Леонид Тамбиев высказался после матча против «Нефтехимика» (2:5).

«Прежде всего поздравляю наших болельщиков с наступающим Новым годом. Желаю им всего самого лучшего. Надеюсь, в новом году «Адмирал» будет их радовать больше.

По игре… Не справились мы с большинством « », что сыграло решающую роль. Три гола в меньшинстве, плохо блокировали броски. Разбирали, но не до конца. Два незаблокированных броска и два гола, в меньшинстве очень важно блокировать броски.

А так игра в равенстве была неплохая. У нас многие сегодня были не так свежи, как вчера, это тоже сыграло роль.

А по поводу выхода из зоны… Мы сегодня не так застревали, как вчера, лишних передержек и перекладываний не было. Какие итоги после двух третей сезона? Еще 24 матча впереди, рано итоги подводить», – сказал главный тренер « » .