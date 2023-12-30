Леонтьев о 5:2 с «Адмиралом»: «Понимаем, в каком положении находимся, как нам нужны очки. Тем ценнее эта победа»
Олег Леонтьев подвел итоги матча против «Адмирала» (5:2).
– Мы завершаем тяжелый выезд непростой, но уверенной победой. Накал игры сегодня был такой же, как и вчера. Обе команды хотели победить.
Мы все понимаем, в каком положении мы находимся и как нам нужны очки. Тем ценнее эта победа. Хочу поздравить всех наших болельщиков с этой победой и с наступающим Новым годом!
– Такой эпизод, как с голом Григория Селезнева, рады, что молодежь обрастает такой уверенностью?
– Я вообще за то, что бы в наших командах и в лиге было больше российской молодежи. Можно долго дискутировать о том сколько легионеров необходимо, но я за то чтобы в наших командах появлялись такие маленькие звездочки, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
На данный момент клуб находится на 10-м месте в таблице Востока.