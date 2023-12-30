Колби Уильямс: «КХЛ стала более популярной в Северной Америке в последние годы, но первое, что приходит на ум, это ЦСКА, «Красная Армия» и СКА»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Адмирал Чемпионат.com Колби Уильямс Хоккей

Колби Уильямс высказался о переходе в ЦСКА из «Адмирала».

– Вы в результате обмена сменили худший клуб Восточной конференции на чемпиона лиги двух последних лет: восприняли эту сделку как подарок судьбы?

– Если честно, сначала это казалось нереальным. Но все быстро закрутилось, и вот уже я в Москве, играю первый матч за ЦСКА.

Я был очень рад, слышал много хорошего об этом клубе. Они чемпионы последних двух лет, команда практически не поменялась, и я очень рад и благодарен за шанс играть в клубе с такой богатой историей, в городе с богатой историей.

– Легендарной команде. Наверное, «Красная Армия» – единственный российский хоккейный бренд, который знают в Северной Америке.

– Пожалуй, да (улыбается). Вообще, думаю, в последние годы КХЛ стала более популярной в Северной Америке, но, конечно, первое, что приходит на ум, это ЦСКА, «Красная Армия» и СКА, – сказал защитник ЦСКА Колби Уильямс.

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1 комментарий
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С чего он так решил? В соцсетях там не обсуждают КХЛ. На Reddit’е группа KHL пустая висит (по NHL тысячи комментов)
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