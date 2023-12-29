Леонтьев о 4:3 с «Адмиралом»: «Гнули свою линию и добились желаемого. Результат принесло мастерство игроков, выполнение задания»

Теги Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Адмирал Хоккей

Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (4:3).

«Уступали в счете, но рисунок игры и тот настрой, который был, вселяли уверенность в том, что мы просто так не отдадим этот поединок. Гнули свою линию и добились желаемого.

Но это еще не все – нам еще играть завтра, а когда на Дальнем Востоке две игры подряд проводишь, это накладывает отпечаток на функциональное состояние. Надеюсь, подготовимся и сыграем так, как должны сыграть.

Сегодня результат принесло и мастерство игроков, и выполнение игрового задания, и нацеленность на ворота, напористость. И, конечно, самоотверженная игра под своими воротами – надо же блокировать, ликвидировать опасные моменты, помогать вратарю.

Думали ли о том, чтобы экономить силы на завтра? Поверьте, когда ты играешь, в моменте не думаешь о том, что будет завтра. Стараешься решить вопрос здесь и сейчас», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

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