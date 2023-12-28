Сушинский о трансферах «Авангарда»: «Очень хорошее усиление. Жафяров голоден до игры, ему есть что доказывать. Прохоркин – боец для плей-офф»

Теги Авангард Максим Сушинский КХЛ Николай Прохоркин Томаш Юрчо Дамир Жафяров Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский оценил трансферы «Авангарда».

Перед дедлайном к команде присоединились Николай ПрохоркинТомаш Юрчо и Дамир Жафяров.

«Я считаю, что это усиления. Не хватало второго звена. Работало на отличном уровне одно звено, но нужна помощь. В плей-офф одним звеном не сыграешь. Очень хорошее усиление.

Дамир Жафяров голоден до игры. Он мало выступал в Казани, ему есть что доказывать и есть кому доказывать. Так что, думаю, тренерский штаб ему даст хорошие шансы и он ими воспользуется. Ну а Николай Прохоркин – боец для плей-офф, уже играл в «Авангарде». Это не первый его приход. Он хорошо знает команду, и команда хорошо знает его.

«Сибирь» и «Ак Барс» легко расстались с хоккеистами такого уровня? Ну что значит «легко»? Если в последний день, это не значит, что легко! Эти сделки готовились не один день, поэтому было не так уж и легко. Были разные варианты. Но наконец-то это случилось – в последние дни. Поэтому здесь не все так уж просто, как кажется. Хорошая менеджерская работа», – сказал бывший нападающий сборной России и экс-президент «Авангарда». 

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