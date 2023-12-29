Артюхин о ЦСКА: «Местами печально смотреть на их игру. Все зависит от ребят. Если глаза начнут гореть, они смогут исправить ситуацию»

Теги Салават Юлаев ЦСКА Локомотив СКА Евгений Артюхин КХЛ Никита Нестеров Хоккей

Евгений Артюхин высказался об игре защитника ЦСКА Никиты Нестерова.

Поражение в матче против СКА (0:2) стало для ЦСКА пятым подряд. Никита Нестеров завершил игру с показателем полезности «минус 2».

«Не знаю, что случилось в прошлой игре с Никитой. Не самая лучшая его игра против СКА. Опытный мастер, но допускал много ошибок. Пока вся команда ЦСКА показывает не тот хоккей, к которому они привыкли.

Когда лидеры выпадают, это сильно в глаза бросается. Думаю, у Нестерова все наладится, как и у ЦСКА. Несмотря на пять подряд поражений от сильных соперников в матчах против «Салавата» и «Локомотива» был виден свет в конце тоннеля. Есть положительная динамика, проиграли матчи в борьбе, а не так, как несколько матчей назад СКА шесть шайб им накидали.

Все зависит от ребят, если глаза начнут гореть, как раньше, они смогут исправить ситуацию. Но пока местами печально смотреть на их игру», – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Евгений Артюхин.

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1 комментарий
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У Артюхина всё везде плохо)
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