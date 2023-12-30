Форвард «Далласа» Хинтц сделал хет-трик с голом в овертайме в матче с «Чикаго»

Роопе Хинтц сделал хет-трик с голом в овертайме в игре с «Чикаго».

Форвард « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Блэкхокс» (5:4 ОТ).

Хет-трик стал для него 4-м за карьеру в рамках регулярок. Еще однажды он забросил 3 шайбы в плей-офф.

В текущем сезоне в активе финна стало 32 (14+18) очка в 32 играх при полезности «+7».

До него в техасской истории клуба хет-трик с голом в овертайме (в матчах регулярки) удалось сделать только (март 2022 года).

В составе «Миннесоты Норт Старс» также достижение в актив записали Нил Бротен (1983), Том Маккарти (1984) и (1986).