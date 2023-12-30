Форвард «Далласа» Хинтц сделал хет-трик с голом в овертайме в матче с «Чикаго»

Теги рейтинги Чикаго Даллас НХЛ Дино Сиссарелли Нил Бротен Роопе Хинтц Джейсон Робертсон Хоккей

Роопе Хинтц сделал хет-трик с голом в овертайме в игре с «Чикаго».

Форвард «Далласа» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (5:4 ОТ). 

Хет-трик стал для него 4-м за карьеру в рамках регулярок. Еще однажды он забросил 3 шайбы в плей-офф. 

В текущем сезоне в активе финна стало 32 (14+18) очка в 32 играх при полезности «+7». 

До него в техасской истории клуба хет-трик с голом в овертайме (в матчах регулярки) удалось сделать только Джейсону Робертсону (март 2022 года). 

В составе «Миннесоты Норт Старс» также достижение в актив записали Нил Бротен (1983), Том Маккарти (1984) и Дино Сиссарелли (1986). 

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