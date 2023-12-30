39-летний Павелски набрал 1+1 с «Чикаго» и вышел на 7-е место среди уроженцев США по очкам в НХЛ (1034)

Теги рейтинги Чикаго Даллас Кит Ткачак Даг Уэйт Майк Модано Джереми Реник Джо Павелски НХЛ Патрик Кэйн Фил Хаусли Джо Маллен Хоккей

Джо Павелски вышел на 7-е место среди уроженцев США по очкам в НХЛ (1034).

Форвард «Далласа» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (5:4 ОТ). 

В активе 39-летнего форварда 33 (14+19) очка в 34 играх в этом сезоне. 

За карьеру в рамках регулярок – 1034 (463+571) очка в 1284 играх. Павелски обошел Дага Уэйта (1033 балла в 1238 играх) и вышел на 7-е место среди уроженцев США по числу очков в лиге. 

Выше идут Майк Модано (1374 в 1499), Патрик Кэйн («Детройт», 1250 в 1192), Фил Хаусли (1232 в 1495), Джереми Реник (1216 в 1363), Кит Ткачак (1065 в 1201) и Джо Маллен (1063 в 1062). 

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3 комментария
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Игрок-ориентир для Овечкина
Как себя держать в форме , изменив свою игру в пользу команды и на самом деле дающий результат и показывающий хорошую результативность для своего возраста
+4
0
+4
Ответ Дима Миронов
ещё партнёров таких,ну или хотя бы одного из пары Хинц, Робертсон)
Не поспоришь . Руководство само себя в такую ситуацию загнало . Бекстрем уже пару лет назад был на спаде и мучали травмы. Уже тогда нужно было думать как за него что-то получить , а не переподписывать друга Ови. Кузя сейчас … боюсь что даже за мешок картошки никому не нужен будет
Павелски пример как ветерана удачно вписали в коллектив молодых звезд. У Столичных в ближайшее время таких не намечается ..
+2
0
+2
Ответ melmi
Игрок-ориентир для Овечкина Как себя держать в форме , изменив свою игру в пользу команды и на самом деле дающий результат и показывающий хорошую результативность для своего возраста
ещё партнёров таких,ну или хотя бы одного из пары Хинц, Робертсон)
+1
0
+1
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