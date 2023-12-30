39-летний Павелски набрал 1+1 с «Чикаго» и вышел на 7-е место среди уроженцев США по очкам в НХЛ (1034)
Джо Павелски вышел на 7-е место среди уроженцев США по очкам в НХЛ (1034).
Форвард «Далласа» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (5:4 ОТ).
В активе 39-летнего форварда 33 (14+19) очка в 34 играх в этом сезоне.
За карьеру в рамках регулярок – 1034 (463+571) очка в 1284 играх. Павелски обошел Дага Уэйта (1033 балла в 1238 играх) и вышел на 7-е место среди уроженцев США по числу очков в лиге.
Выше идут Майк Модано (1374 в 1499), Патрик Кэйн («Детройт», 1250 в 1192), Фил Хаусли (1232 в 1495), Джереми Реник (1216 в 1363), Кит Ткачак (1065 в 1201) и Джо Маллен (1063 в 1062).
Как себя держать в форме , изменив свою игру в пользу команды и на самом деле дающий результат и показывающий хорошую результативность для своего возраста
Павелски пример как ветерана удачно вписали в коллектив молодых звезд. У Столичных в ближайшее время таких не намечается ..