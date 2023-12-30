39-летний Павелски набрал 1+1 с «Чикаго» и вышел на 7-е место среди уроженцев США по очкам в НХЛ (1034)

Джо Павелски вышел на 7-е место среди уроженцев США по очкам в НХЛ (1034).

Форвард « » набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата с « » (5:4 ОТ).

В активе 39-летнего форварда 33 (14+19) очка в 34 играх в этом сезоне.

За карьеру в рамках регулярок – 1034 (463+571) очка в 1284 играх. Павелски обошел (1033 балла в 1238 играх) и вышел на 7-е место среди уроженцев США по числу очков в лиге.

Выше идут (1374 в 1499), («Детройт», 1250 в 1192), Фил Хаусли (1232 в 1495), Джереми Реник (1216 в 1363), Кит Ткачак (1065 в 1201) и Джо Маллен (1063 в 1062).