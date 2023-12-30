Георгиев отразил 28 из 29 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча. Он лидер сезона НХЛ по победам – 18

Александр Георгиев отразил 28 из 29 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой.

« » обыграл «Блюз» (2:1) в матче регулярного чемпионата .

Вратарь «Эвеланш» одержал 18-ю победу в сезоне и стал единоличным лидером по их числу в текущем сезоне. Второе место делят Тэтчер Демко из «Ванкувера» и Сергей Бобровский из «Флориды» (по 17).

В 29 играх отражает 90,0% бросков при коэффициенте надежности 2,93.