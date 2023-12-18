Георгиев побил рекорд «Колорадо» по числу побед за календарный год. Он выиграл 40 матчей в 2023-м

Александр Георгиев выиграл 40-й матч НХЛ в 2023 году.

Вратарь « » отразил 26 из 28 бросков в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:2).

Теперь на счету голкипера 40 побед в 2023 году. По этому показателю он идет на первом месте в .

Кроме того, превзошел достижение (39 побед в 2000 году) и вышел на первое место в истории «Колорадо» и « » по числу побед за календарный год.