Георгиев побил рекорд «Колорадо» по числу побед за календарный год. Он выиграл 40 матчей в 2023-м

Теги Колорадо НХЛ Патрик Руа Квебек рекорды Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев выиграл 40-й матч НХЛ в 2023 году.

Вратарь «Колорадо» отразил 26 из 28 бросков в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:2).

Теперь на счету голкипера 40 побед в 2023 году. По этому показателю он идет на первом месте в НХЛ.

Кроме того, Александр Георгиев превзошел достижение Патрика Руа (39 побед в 2000 году) и вышел на первое место в истории «Колорадо» и «Квебека» по числу побед за календарный год.

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2 комментария
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Обойти Святого Патрика- дорогого стоит🦾
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Обогнать самого Патрика это круто.
Молорик Жориков.
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