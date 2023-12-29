Терещенко о возможном возобновлении карьеры: «Если бы родное «Динамо» обратилось, я бы попробовал. Хабибулин – молодец, делают настоящий перфоманс»
Алексей Терещенко оценил возможность возвращения в профессиональный хоккей.
Трехкратный чемпион мира высказался о том, что 50-летний Николай Хабибулин подписал соглашение с «Торпедо».
– Николай – молодец! Так и нужно. Делают настоящий перфоманс. Просто вау.
– Это скорее шоу, нежели профессиональный хоккей?
– Конечно, это шоу. Даже обсуждать лишний раз не хочу это. Смешно же.
– Можете себя представить сейчас в КХЛ?
– Я бы себя подготовил, если была договоренность. Я же держу себя в форме.
Если бы ко мне родное «Динамо» обратилось, то я бы попробовал себя. Нужны договоренности, – сказал бывший нападающий «Динамо» Алексей Терещенко.