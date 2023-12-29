Генменеджер «Торпедо» о подписании Хабибулина: «Слышал, что это фарс, бред. Николай не хочет позориться – он профессионал, чемпион»

Теги Торпедо Николай Хабибулин КХЛ Максим Гафуров Хоккей

Максим Гафуров объяснил подписание контракта с Николаем Хабибулиным.

50-летний вратарь подписал соглашение с нижегородцами до конца сезона. На профессиональном уровне Николай Хабибулин не играл с сезона-2013/2014.

«Что касается Николая Александровича Хабибулина – были здесь предпосылки определенные финансовые. Пусть дальше каждый сам догадается, с чем это связано.

Было желание практически с самого начала, как Николай Александрович сюда пришел, выйти на лед и красиво завершить карьеру.

Я много слышал комментариев о том, что это фарс, бред, чисто для медиа или нет – нас как клуб в целом даже вариант «чисто для медиа» устраивает, потому что за ночь столько было сообщений и звонков…

Мне кажется, если мы сейчас объявим дату, когда Николай Александрович Хабибулин сыграет, можно убирать стулья во дворце спорта «Нагорный» и спокойно здесь собирать тысяч 12, наверное, точно.

Это уже того стоило, но важно учитывать и мнение самого Николая Александровича – он настоящий профессионал, он чемпион, он не хочет выходить ради того, чтобы здесь поставить какой-то рекорд. Он не хочет позориться.

Человек серьезно подойдет к своей форме, и если он для себя сам не скажет, что он готов, он не выйдет на лед. Просто чтобы мы заранее все понимали», – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

2 комментария
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В принципе,для пиара и денег,это отличный ход и Торпедо молодцы,что развиваются не только в спортивном плане,но и в финансовом
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Пиар акция на славу! Стена Буллин в Джерси Торпедо - фантастика!
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