Либор Шулак: «Ткачев – умнейший игрок из тех, кого я видел в КХЛ. Он очень хорош, один из лучших в лиге»
Либор Шулак поделился мнением о форварде Владимире Ткачеве.
Шулак ранее играл за «Авангард».
– Владимир Ткачев – лучший в лиге?
– Он определенно умнейший игрок из тех, кого я видел в КХЛ. Он очень хорош, один из лучших в лиге.
– Часто говорили, что «Авангард» зависит от одной тройки.
– Да, пожалуй. Ткачев, Спунер, Буше, еще и Шарпи [Дамир Шарипзянов] – они забили много важных голов. Это очень качественные игроки, – сказал чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак.