Либор Шулак: «Ткачев – умнейший игрок из тех, кого я видел в КХЛ. Он очень хорош, один из лучших в лиге»

Либор Шулак поделился мнением о форварде Владимире Ткачеве.

Шулак ранее играл за «Авангард».

– – лучший в лиге?

– Он определенно умнейший игрок из тех, кого я видел в . Он очень хорош, один из лучших в лиге.

– Часто говорили, что « » зависит от одной тройки.

– Да, пожалуй. Ткачев, , Буше, еще и Шарпи [Дамир Шарипзянов] – они забили много важных голов. Это очень качественные игроки, – сказал чешский защитник « » Либор Шулак.