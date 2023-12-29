Либор Шулак: «Ткачев – умнейший игрок из тех, кого я видел в КХЛ. Он очень хорош, один из лучших в лиге»

Теги Авангард КХЛ Райан Спунер Адмирал Владимир Ткачев 1995 Дамир Шарипзянов Рид Буше Либор Шулак Чемпионат.com Хоккей

Либор Шулак поделился мнением о форварде Владимире Ткачеве.

Шулак ранее играл за «Авангард».

Владимир Ткачев – лучший в лиге?

– Он определенно умнейший игрок из тех, кого я видел в КХЛ. Он очень хорош, один из лучших в лиге.

– Часто говорили, что «Авангард» зависит от одной тройки.

– Да, пожалуй. Ткачев, Спунер, Буше, еще и Шарпи [Дамир Шарипзянов] – они забили много важных голов. Это очень качественные игроки, – сказал чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий