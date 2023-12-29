Фастовский о Прохоркине: «Сибирь» просто не его клуб. Он много команд прошел, знаем причины его обменов. Все наступают на те же грабли. Расстались по-доброму»

Кирилл Фастовский высказался об обмене Николая Прохоркина в «Авангард».

– Почему вы отпустили в «Авангард»?

– С Николаем отдельная, такая непростая тема. Он в своих интервью сейчас ответил на этот вопрос, что его амбиции не позволяют ему бороться за плей-офф, а он должен играть в топ-команде и бороться за Кубок Гагарина исключительно.

Это подход, который он начал активно продвигать и в раздевалке, и в разговоре с тренерами, но в коллективе такой игрок – это уже не конструктив и это нельзя было дольше терпеть.

– У вас с ним был какой-то разговор по этому поводу? В телеграм-каналах пишут, что у вас конфликт какой-то был.

– Нет. Это абсолютная ерунда. Каких-то серьезных конфликтов не было. Можно тогда с любым игроком, если ему предъявляешь претензии, говорить, что теперь конфликт. Претензии Николаю, конечно, предъявляли, потому что тут же надо играть на команду.

К сожалению, он почему-то решил, что когда ему все ложится – он готов играть, когда не очень – он не готов. Эти провалы абсолютно очевидные и они очень здорово влияли на команду. Тем более он как лидер и с соответствующим контрактом должен вести за собой команду. У нас молодых очень много, они на него смотрят.

Думаю, что «Сибирь» действительно просто не его клуб. Это не связано с его характером. Хотя, наверное, связано (улыбается). Вот он такой, мы же его знаем давно – он много команд прошел, и мы знаем причины его обменов. Будем говорить так – все наступают на те же грабли.

Расстались очень по-доброму, никакого конфликта у нас нет. Решение было обоюдное, было принято очень позитивно, – сказал генеральный директор « » .

Прохоркин о переходе в «Авангард»: «Рад, что вернулся в команду с чемпионским характером. Цель одна – Кубок Гагарина»