Фастовский о Прохоркине: «Сибирь» просто не его клуб. Он много команд прошел, знаем причины его обменов. Все наступают на те же грабли. Расстались по-доброму»

Теги Авангард Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Кубок Гагарина Николай Прохоркин Хоккей

Кирилл Фастовский высказался об обмене Николая Прохоркина в «Авангард».

– Почему вы отпустили Прохоркина в «Авангард»?

– С Николаем отдельная, такая непростая тема. Он в своих интервью сейчас ответил на этот вопрос, что его амбиции не позволяют ему бороться за плей-офф, а он должен играть в топ-команде и бороться за Кубок Гагарина исключительно.

Это подход, который он начал активно продвигать и в раздевалке, и в разговоре с тренерами, но в коллективе такой игрок – это уже не конструктив и это нельзя было дольше терпеть.

– У вас с ним был какой-то разговор по этому поводу? В телеграм-каналах пишут, что у вас конфликт какой-то был.

– Нет. Это абсолютная ерунда. Каких-то серьезных конфликтов не было. Можно тогда с любым игроком, если ему предъявляешь претензии, говорить, что теперь конфликт. Претензии Николаю, конечно, предъявляли, потому что тут же надо играть на команду.

К сожалению, он почему-то решил, что когда ему все ложится – он готов играть, когда не очень – он не готов. Эти провалы абсолютно очевидные и они очень здорово влияли на команду. Тем более он как лидер и с соответствующим контрактом должен вести за собой команду. У нас молодых очень много, они на него смотрят. 

Думаю, что «Сибирь» действительно просто не его клуб. Это не связано с его характером. Хотя, наверное, связано (улыбается). Вот он такой, мы же его знаем давно – он много команд прошел, и мы знаем причины его обменов. Будем говорить так – все наступают на те же грабли.

Расстались очень по-доброму, никакого конфликта у нас нет. Решение было обоюдное, было принято очень позитивно, – сказал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

Прохоркин о переходе в «Авангард»: «Рад, что вернулся в команду с чемпионским характером. Цель одна – Кубок Гагарина»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну если не стремится к кубку ,то смысл играть,или Фастовскому достаточно в плей офф попасть?
+5
-1
+4
Фастовский любовник губернатора что-ли, почему он рулит так долго командой?
+3
-1
+2
Самодура, похлеще Фастовского, ещё поискать, конечно.
+2
-1
+1
Сибирь и не твой клуб. УХОДИ!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий