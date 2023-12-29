Шулак об обмене из «Авангарда» в «Адмирал»: «Для меня ничего не поменялось – хоккей везде одинаковый»

Либор Шулак высказался о переходе в «Адмирал» из «Авангарда» по ходу сезона.

«Перешел из лидера в команду-аутсайдер? Таков хоккей. Но для меня ничего не поменялось – хоккей везде одинаковый. Меня это не беспокоит.

Обмен из « » – желание клуба? Не знаю. Мне просто сказали утром, что я обменян в «Адмирал».

Я сказал: «Окей, без проблем, я принимаю это», – сказал чешский защитник « » .