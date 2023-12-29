51-летний Ягр сделал 100-ю передачу в чешской экстралиге. У него 0+2 в 3 матчах сезона

Теги Яромир Ягр НХЛ чемпионат Чехии Либерец КХЛ Кладно Хоккей

51-летний Яромир Ягр набрал 2-е очко в сезоне-2023/24.

«Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр, победил «Либерец» (8:4) в чемпионате Чехии.

51-летний нападающий сыграл 3-й матч в нынешнем сезоне. Он отметился результативной передачей во 2-м периоде.

Форвард провел на льду 14 минут и 12 секунд (00:48 – в большинстве) и нанес 2 броска по воротам. Показатель полезности – «минус 1».

Всего на счету Ягра теперь 2 передачи в 3 матчах сезона.

Ассист в игре против «Либереца» стал для него 100-м в чешской экстралиге. Всего он набрал 171 (71+100) очко в 172 играх в лиге.

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6 комментариев
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Страшно представить, в какой же форме ему приходится себя держать, чтобы играть в хоккей в 51 год. И не за завод шайбу катать, а бегать в экстралиге.
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Горди Хоу европейского хоккея!
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Очко за игру, пусть и не в сильной лиге - неплохо!
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Ответ Maxim Shumov
Страшно представить, в какой же форме ему приходится себя держать, чтобы играть в хоккей в 51 год. И не за завод шайбу катать, а бегать в экстралиге.
Больше удивляет, сколько же у него здоровья, коль он до 51-го года на профессиональном уровне держится, потому что чем дальше, тем больше впахивать нужно, чтобы быть конкурентным среди ребят, которые моложе его в 1,5-2 раза. При этом восстановление в таком возрасте уже не то, что раньше, как и перечень заболеваний в медкарте.
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Когда вижу новости про Ягра, всегда вспоминаю забавный факт, что они одногодки с Васей Уткиным, а если еще представить Васю на коньках, то становится вообще смешно
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Тут как-то раз была статья про то, кто сколько забил голов в ОФИЦИАЛЬНЫХ матчах... всех хоккейных лиг... разных...
Так вот там получилось, что Ягр забил больше голов в официальных играх, чем Гретцки. Нет... ну ясное дело, что голы за Кладно в чешской лиге - это не то, что голы в НХЛ, хотя и тоже официальные... но тем не менее факт интересный!
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