51-летний Ягр сделал 100-ю передачу в чешской экстралиге. У него 0+2 в 3 матчах сезона

51-летний Яромир Ягр набрал 2-е очко в сезоне-2023/24.

« », владельцем которого является , победил «Либерец» (8:4) в чемпионате Чехии.

51-летний нападающий сыграл 3-й матч в нынешнем сезоне. Он отметился результативной передачей во 2-м периоде.

Форвард провел на льду 14 минут и 12 секунд (00:48 – в большинстве) и нанес 2 броска по воротам. Показатель полезности – «минус 1».

Всего на счету Ягра теперь 2 передачи в 3 матчах сезона.

Ассист в игре против « » стал для него 100-м в чешской экстралиге. Всего он набрал 171 (71+100) очко в 172 играх в лиге.