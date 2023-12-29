51-летний Ягр сделал 100-ю передачу в чешской экстралиге. У него 0+2 в 3 матчах сезона
51-летний Яромир Ягр набрал 2-е очко в сезоне-2023/24.
«Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр, победил «Либерец» (8:4) в чемпионате Чехии.
51-летний нападающий сыграл 3-й матч в нынешнем сезоне. Он отметился результативной передачей во 2-м периоде.
Форвард провел на льду 14 минут и 12 секунд (00:48 – в большинстве) и нанес 2 броска по воротам. Показатель полезности – «минус 1».
Всего на счету Ягра теперь 2 передачи в 3 матчах сезона.
Ассист в игре против «Либереца» стал для него 100-м в чешской экстралиге. Всего он набрал 171 (71+100) очко в 172 играх в лиге.
Так вот там получилось, что Ягр забил больше голов в официальных играх, чем Гретцки. Нет... ну ясное дело, что голы за Кладно в чешской лиге - это не то, что голы в НХЛ, хотя и тоже официальные... но тем не менее факт интересный!