Динар Хафизуллин: «В «Салавате» нет избранных, все пятерки вносят вклад. Стараемся играть компактно, агрессивно. Это система Козлова и его штаба»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Динар Хафизуллин Хоккей

Динар Хафизуллин высказался о системе Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве».

– «Салават Юлаев» набирает темп, его называют одним из самых прогрессирующих клубов чемпионата. По делу?

– Не торопился бы с выводами, все-таки главные матчи сезона впереди, весной. Но внутри команды мы чувствуем, что первые две трети чемпионата проходим неплохо, прибавляем, находим ритм. Это очень важно, когда в команде хорошая атмосфера и, скажем так, нет турнирной нервотрепки.

– За счет чего прибавляете?

– В «Салавате Юлаеве» нет избранных, все четыре пятерки вносят свой вклад в достижение результата. Стараемся играть компактно, агрессивно, с быстрым переходом в атаку. 

Это та система, которая предложена Виктором Николаевичем [Козловым] и его штабом. Видим, что она работает.

– Специалисты отмечают, что по ходу сезона «Салават» стал играть более открыто, с большим акцентом на атаку. Это так?

– Не сказал бы. С самого начала сезона Козлов обращал внимание на то, чтобы защитники подключались к атакам, их поддерживали. Другое дело, что на старте был очень важен результат, поэтому от лишнего риска старались уходить. 

Сейчас, когда есть определенный задел в очках, играем более раскованно, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин.

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2 комментария
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Прогресс очевиден, но работы в том числе над ошибками очень много. Терпение и труд все перетрут.
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Тьфу тьфу тьфу не сглазить бы🙌🏻
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