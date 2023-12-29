Динар Хафизуллин: «В «Салавате» нет избранных, все пятерки вносят вклад. Стараемся играть компактно, агрессивно. Это система Козлова и его штаба»
Динар Хафизуллин высказался о системе Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве».
– «Салават Юлаев» набирает темп, его называют одним из самых прогрессирующих клубов чемпионата. По делу?
– Не торопился бы с выводами, все-таки главные матчи сезона впереди, весной. Но внутри команды мы чувствуем, что первые две трети чемпионата проходим неплохо, прибавляем, находим ритм. Это очень важно, когда в команде хорошая атмосфера и, скажем так, нет турнирной нервотрепки.
– За счет чего прибавляете?
– В «Салавате Юлаеве» нет избранных, все четыре пятерки вносят свой вклад в достижение результата. Стараемся играть компактно, агрессивно, с быстрым переходом в атаку.
Это та система, которая предложена Виктором Николаевичем [Козловым] и его штабом. Видим, что она работает.
– Специалисты отмечают, что по ходу сезона «Салават» стал играть более открыто, с большим акцентом на атаку. Это так?
– Не сказал бы. С самого начала сезона Козлов обращал внимание на то, чтобы защитники подключались к атакам, их поддерживали. Другое дело, что на старте был очень важен результат, поэтому от лишнего риска старались уходить.
Сейчас, когда есть определенный задел в очках, играем более раскованно, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин.