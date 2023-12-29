«Витязь» – единственный клуб КХЛ, не достигший пола зарплат. Ему грозят санкции от лиги (Алексей Шевченко)

Теги Витязь КХЛ Алексей Шевченко деньги Хоккей

«Витязь» не выполнил финансовые правила КХЛ.

«Богатыри» стали единственным клубом Фонбет Чемпионата КХЛ, не выполнившим требования относительно пола зарплат. Об этом рассказал журналист Алексей Шевченко

«По моим данным, «Витязь» – единственный клуб КХЛ, который не добрался до пола зарплат. И его ждут санкции от КХЛ», – написал Шевченко. 

В сезоне-2023/24 пол зарплат в лиге составил 405 млн рублей. 

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