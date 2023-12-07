Алексей Шевченко: «Игрокам «Сибири» обещана двойная премия, чтобы доказать правоту увольнения Немировски. Просто цирк»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский Дэвид Немировски КХЛ Алексей Шевченко деньги Хоккей

Алексей Шевченко сообщил, что игрокам «Сибири» была обещана двойная премия.

6 декабря клуб уволил Дэвида Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Сергей Кривокрасов стал и.о. главного тренера.

На данный момент команда Фонбет Чемпионата КХЛ занимает восьмое место на Востоке, набрав 41 балл после 40 игр.

«Игрокам «Сибири» обещана двойная премия (опять за бюджетный счет), чтобы доказать правоту увольнения Немировски. Ну, просто цирк.

Надо Фастовского уволить и все наладится. Губернатор, ты видишь это?» – написал журналист Алексей Шевченко.

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1 комментарий
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"Вижу, вижу" - ответил губернатор и пообещал тройную премию
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