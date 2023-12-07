Алексей Шевченко: «Игрокам «Сибири» обещана двойная премия, чтобы доказать правоту увольнения Немировски. Просто цирк»

Алексей Шевченко сообщил, что игрокам «Сибири» была обещана двойная премия.

6 декабря клуб уволил из-за неудовлетворительных результатов. Сергей Кривокрасов стал и.о. главного тренера.

На данный момент команда Фонбет Чемпионата КХЛ занимает восьмое место на Востоке, набрав 41 балл после 40 игр.

«Игрокам « » обещана двойная премия (опять за бюджетный счет), чтобы доказать правоту увольнения Немировски. Ну, просто цирк.

Надо Фастовского уволить и все наладится. Губернатор, ты видишь это?» – написал журналист .