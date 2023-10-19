Алексей Марченко переходит в «Ак Барс». Зарплата – около 20 миллионов рублей

Алексей Марченко перейдет в «Ак Барс».

О переходе защитника в команду из Татарстана сообщил журналист Алексей Шевченко.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин добавил, что ориентировочная зарплата хоккеиста в «Ак Барсе» – около 20 миллионов рублей до конца сезона.

В прошлом сезоне играл выступал в составе «Локомотива».

В сезоне-2022/23 Алексей Марченко набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:30.

В плей-офф он сыграл 12 игр и отметился 3 (0+3) баллами при полезности «0». Среднее игровое время – 21:34.