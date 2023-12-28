Якупов помог детской больнице в Нижнекамске. Он купил функциональную кровать для лежачих

Теги Нефтехимик КХЛ Наиль Якупов Благотворительность Хоккей

Наиль Якупов помог детской районной больнице в Нижнекамске.

Нападающий «Нефтехимика» приобрел для медицинского учреждения с перинатальным центром функциональную кровать для лежачих.

Ранее хоккеист уже приобрел оборудование для оснащения буфетных в отделении патологии новорожденных, две функциональные кровати для детей с ДЦП и по одному аппарату ЭКГ в реанимации детской больницы и городского роддома.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Якупов провел 31 матч и набрал 19 (8+11) очков. Сейчас форвард восстанавливается от травмы. 

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