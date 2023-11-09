Якупов хотел бы путешествовать после карьеры: «Хочется только, чтобы на планете был мир. Начну с Турции. Никогда не был в Италии»
Наиль Якупов рассказал о планах после завершения хоккейной карьеры.
– Не хочется, чтобы ваша карьера пошла по нисходящей. 30 лет – это не возраст.
– Возраст тут ни при чем. Хоккей меняется, возрастают скорости.
Самое главное, мне не надоедает. Я люблю приходить раньше на стадион, готовиться к тренировкам, играм. Нет такого, что меня что-то раздражает.
В 35-37 лет ты все равно еще молодой, но конкуренция, болячки, тебе все равно приходится соответствовать. Рано или поздно все когда-то заканчивается.
– Что планируете делать?
– Путешествовать.
– Путешествия – это трата денег. А как их зарабатывать?
– Да вроде бы нормально уже заработал.
– Это пока зарплата приходит стабильно.
– Да, поэтому в свободное время ты должен заниматься чем-то еще. Я не говорю про бизнес или инвестиции, но сейчас есть моменты, над которыми я работаю. Готовлю подушку безопасности.
– Ну а чем конкретно будете заниматься? Кто-то после карьеры пошел в СМИ. Кто-то – в тренеры.
– Пока у меня нет постоянных увлечений, чтобы я целиком туда смог погрузиться. Это приходит не внезапно.
– Может быть, станете скаутом?
– Были мысли дальше связать себя с хоккеем, но сейчас вроде бы их и нет. Пока не испытываю такого желания. Детским тренером – нет. Скаутом – не знаю.
– С какой страны начнете путешествовать?
– С Турции. Был в Стамбуле с родителями, маленький. Сейчас хочу поехать снова, побывать на экскурсиях.
Никогда не был в Италии. Несколько лет назад сделал визу, купил билет, оплатил отель, но шенген оказался уже просрочен.
Вообще хочу каждое лето посещать две новые страны. Хочется только, чтобы на планете был мир, – сказал нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов.
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