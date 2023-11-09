Якупов хотел бы путешествовать после карьеры: «Хочется только, чтобы на планете был мир. Начну с Турции. Никогда не был в Италии»

Наиль Якупов рассказал о планах после завершения хоккейной карьеры.

– Не хочется, чтобы ваша карьера пошла по нисходящей. 30 лет – это не возраст.

– Возраст тут ни при чем. Хоккей меняется, возрастают скорости.

Самое главное, мне не надоедает. Я люблю приходить раньше на стадион, готовиться к тренировкам, играм. Нет такого, что меня что-то раздражает.

В 35-37 лет ты все равно еще молодой, но конкуренция, болячки, тебе все равно приходится соответствовать. Рано или поздно все когда-то заканчивается.

– Что планируете делать?

– Путешествовать.

– Путешествия – это трата денег. А как их зарабатывать?

– Да вроде бы нормально уже заработал.

– Это пока зарплата приходит стабильно.

– Да, поэтому в свободное время ты должен заниматься чем-то еще. Я не говорю про бизнес или инвестиции, но сейчас есть моменты, над которыми я работаю. Готовлю подушку безопасности.

– Ну а чем конкретно будете заниматься? Кто-то после карьеры пошел в СМИ. Кто-то – в тренеры.

– Пока у меня нет постоянных увлечений, чтобы я целиком туда смог погрузиться. Это приходит не внезапно.

– Может быть, станете скаутом?

– Были мысли дальше связать себя с хоккеем, но сейчас вроде бы их и нет. Пока не испытываю такого желания. Детским тренером – нет. Скаутом – не знаю.

– С какой страны начнете путешествовать?

– С Турции. Был в Стамбуле с родителями, маленький. Сейчас хочу поехать снова, побывать на экскурсиях.

Никогда не был в Италии. Несколько лет назад сделал визу, купил билет, оплатил отель, но шенген оказался уже просрочен.

Вообще хочу каждое лето посещать две новые страны. Хочется только, чтобы на планете был мир, – сказал нападающий « » .