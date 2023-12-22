В «Нефтехимике» допустили, что Якупов не сыграет до конца сезона: «Наиль 6 недель после операции будет ходить с кистью в лангете. Может не выздороветь до конца сезона»

Теги Нефтехимик травмы КХЛ Наиль Якупов Хоккей

В «Нефтехимике» сообщили, что Наиль Якупов рискует пропустить остаток сезона.

Последний матч в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 30-летний Якупов провел 3 декабря в Казани против «Ак Барса» (0:4).

«Пока окончательные сроки восстановления непонятны. Точно понятно, что он шесть недель после операции будет ходить с кистью в лангете и восстанавливаться.

До конца сезона он может не выздороветь и не попасть в состав. Пока нет 100-процентной информации по восстановлению, в феврале будет понятно по его заживлению, состоянию», – сообщили в «Нефтехимике».

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