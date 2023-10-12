Леонтьев о 2:3 от «Сочи» во втором матче за два дня: «Меньше сил оказалось у «Нефтехимика» во второй половине матча. Естественно, что мы просели»

Теги Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Наиль Якупов Сочи Евгений Митякин Хоккей

Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Сочи».

«Нефтехимик» уступил со счетом 2:3 по буллитам в матче чемпионата КХЛ.

– Тяжелый матч после вчерашней нелегкой игры. Молодцы, добыли очко, хотя в конце игры тяжеловато было.

Соперник имел большинство, и мы вытащили шайбу, летевшую в пустые ворота, спас Женя Митякин. Здорово сражались, молодцы.

На буллитах мастерство показали легионеры из «Сочи», хотя мы тоже забили два гола, по-хорошему даже три, первый не засчитали.

Набираем очки, двигаемся дальше, готовимся к поездке. 

– Можете что-то по состоянию Наиля Якупова сказать? И Митякин в конце в раздевалку ушел?

– По Якупову пока не могу ничего сказать. Получил повреждение. У Жени Митякина порез. Я надеюсь, что он выйдет на следующий матч.

– Ваш коллега отметил, что его команда начала очень робко. Потом, начиная с середины матча добавили, и у них стало получаться. Наша команда второй день подряд играла, может поэтому силенок немного не хватило?

– Аналогичное замечание, что со второй половины матча у нас сил меньше оказалось.

Нагрузка стала ложиться еще больше на одних и тех же ребят.

Это понятно, в таком ритме, когда каждый матч, как бой. Чемпионат набрал ход, и надо выкладываться в каждой смене.

Это естественно, что мы просели. Любой лишний день отдыха – это восстановление. Главное – восстановиться, когда в таком графике работаешь, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

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