Маккиннон набрал очки в 19 играх подряд и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров – 56 баллов против 58. Панарин делит 4-е место с 46
Нэтан Маккиннон набрал очки в 19-м матче подряд.
Форвард «Колорадо» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:5 ОТ).
Текущая результативная серия 28-летнего канадца достигла 19 матчей (36 очков на отрезке, 13+23). Она вошла в топ-4 самых продолжительных в истории «Колорадо» и «Квебека».
В список также входят серии Матса Сундина (1992/93, 30 игр, 21+25 на отрезке), Пола Штястны (2006/07, 20, 11+18) и Петера Штястны (1983/84, 19, 13+19).
В активе Маккиннона стало 56 (19+37) очков в 35 играх в этом сезоне. Он идет на 2-м месте в бомбардирской гонке, уступая лишь Никите Кучерову из «Тампы» (58 очков в 35 играх, 24+34, сегодня – гол в ворота «Флориды»).
На 3-м месте идет форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер (48 в 35, 15+33).
Четвертое место делят форварды Артемий Панарин («Рейнджерс», 46 в 33, 19+27, сегодня – гол и передача в матче с «Вашингтоном») и Вильям Нюландер («Торонто», 46 в 31, 16+30, сегодня – передача в матче с «Оттавой»).