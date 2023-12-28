Маккиннон набрал очки в 19 играх подряд и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров – 56 баллов против 58. Панарин делит 4-е место с 46

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Нэтан Маккиннон набрал очки в 19-м матче подряд.

Форвард «Колорадо» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:5 ОТ). 

Текущая результативная серия 28-летнего канадца достигла 19 матчей (36 очков на отрезке, 13+23). Она вошла в топ-4 самых продолжительных в истории «Колорадо» и «Квебека». 

В список также входят серии Матса Сундина (1992/93, 30 игр, 21+25 на отрезке), Пола Штястны (2006/07, 20, 11+18) и Петера Штястны (1983/84, 19, 13+19).

В активе Маккиннона стало 56 (19+37) очков в 35 играх в этом сезоне. Он идет на 2-м месте в бомбардирской гонке, уступая лишь Никите Кучерову из «Тампы» (58 очков в 35 играх, 24+34, сегодня – гол в ворота «Флориды»). 

На 3-м месте идет форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер (48 в 35, 15+33).

Четвертое место делят форварды Артемий ПанаринРейнджерс», 46 в 33, 19+27, сегодня – гол и передача в матче с «Вашингтоном») и Вильям НюландерТоронто», 46 в 31, 16+30, сегодня – передача в матче с «Оттавой»).

10 комментариев
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Никита должен удержать первое место
+6
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+6
даже Вэл Ничушкин перестал его прокачивать,но он продолжает
+5
0
+5
Что этот Натаныч себе позволяет?!
+3
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Кучем и Маком всё понятно, но за Панару особенно рад)
+3
0
+3
Ответ Young Anton
Колорадо не радует(
Вратари слабые. Будай/ Эйбишер и то сильнее пара была.
+3
-1
+2
Неужели сделает то что не удалось Сакику (хотя 2 раза был 2-м).
+1
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+1
Колорадо не радует(
0
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Ответ Белый офицер
Вратари слабые. Будай/ Эйбишер и то сильнее пара была.
Нестабильные
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