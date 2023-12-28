Маккиннон набрал очки в 19 играх подряд и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров – 56 баллов против 58. Панарин делит 4-е место с 46

Нэтан Маккиннон набрал очки в 19-м матче подряд.

Форвард «Колорадо» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (4:5 ОТ).

Текущая результативная серия 28-летнего канадца достигла 19 матчей (36 очков на отрезке, 13+23). Она вошла в топ-4 самых продолжительных в истории « » и « ».

В список также входят серии (1992/93, 30 игр, 21+25 на отрезке), (2006/07, 20, 11+18) и (1983/84, 19, 13+19).

В активе стало 56 (19+37) очков в 35 играх в этом сезоне. Он идет на 2-м месте в бомбардирской гонке, уступая лишь из « » (58 очков в 35 играх, 24+34, сегодня – гол в ворота «Флориды»).

На 3-м месте идет форвард « » (48 в 35, 15+33).

Четвертое место делят форварды (« », 46 в 33, 19+27, сегодня – гол и передача в матче с «Вашингтоном») и (« », 46 в 31, 16+30, сегодня – передача в матче с «Оттавой»).