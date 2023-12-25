Кучеров идет на 2-м месте в сезоне НХЛ по числу бросков в створ (156). Панарин делит 6-е место, Овечкин – 14-е

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Никита Кучеров идет на 2-м месте в сезоне НХЛ по числу бросков в створ (156).

Форвард «Тампы» также возглавляет гонку бомбардиров с 57 (23+34) очками в 34 матчах в текущем сезоне.

В гонке снайперов он идет на 3-м месте, уступая Остону Мэттьюсу («Торонто», 28 шайб в 30 играх) и Броку Босеру («Ванкувер», 24 шайбы в 35 играх). 

На текущем 1-м месте по числу бросков в створ идет Давид ПастрнякБостон», 163 в 32 играх). 

В топ-10 также входят Нэтан Маккиннон («Колорадо», 153 в 34), Джек Айкел («Вегас», 147 в 35), Брэди Ткачак («Оттава», 137 в 29), Артемий ПанаринРейнджерс», 134 в 32), Вильям Нюландер («Торонто», 134 в 31), Мэттьюс (131 в 30), Филип Форсберг («Нэшвилл», 127 в 34) и Коул Кофилд («Монреаль», 121 в 33). 

Лучший процент реализации среди игроков из этой десятки имеют Мэттьюс (21,3%), Кучеров (14,7%) и Панарин (13,4%). Худший – у Кофилда (6,6%).

Отметим, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – рекордсмен НХЛ по общему числу бросков в створ за карьеру (6474) – пока делит 14-е место в списке (119 бросков в 31 матче, 5%). 

2 комментария
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21 процент реализации у Остона! Огонь!
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Матюз феномен
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