Кучеров идет на 2-м месте в сезоне НХЛ по числу бросков в створ (156). Панарин делит 6-е место, Овечкин – 14-е

Никита Кучеров идет на 2-м месте в сезоне НХЛ по числу бросков в створ (156).

Форвард « » также возглавляет гонку бомбардиров с 57 (23+34) очками в 34 матчах в текущем сезоне.

В гонке снайперов он идет на 3-м месте, уступая Остону Мэттьюсу («Торонто», 28 шайб в 30 играх) и Броку Босеру («Ванкувер», 24 шайбы в 35 играх).

На текущем 1-м месте по числу бросков в створ идет (« », 163 в 32 играх).

В топ-10 также входят Нэтан Маккиннон («Колорадо», 153 в 34), Джек Айкел («Вегас», 147 в 35), Брэди Ткачак («Оттава», 137 в 29), (« », 134 в 32), Вильям Нюландер («Торонто», 134 в 31), Мэттьюс (131 в 30), Филип Форсберг («Нэшвилл», 127 в 34) и Коул Кофилд («Монреаль», 121 в 33).

Лучший процент реализации среди игроков из этой десятки имеют Мэттьюс (21,3%), Кучеров (14,7%) и Панарин (13,4%). Худший – у Кофилда (6,6%).

Отметим, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – рекордсмен НХЛ по общему числу бросков в створ за карьеру (6474) – пока делит 14-е место в списке (119 бросков в 31 матче, 5%).