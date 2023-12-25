Кучеров лидирует в сезоне НХЛ по числу потерь (49) и входит в топ-10 по перехватам (30). Малкин – 7-й по потерям, Капризов – 8-й

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Никита Кучеров лидирует в сезоне НХЛ по числу потерь шайбы (49).

Форвард «Тампы» также возглавляет гонку бомбардиров с 57 (23+34) очками в 34 матчах в текущем сезоне при полезности «+2». 

При этом россиянин одновременно входит в топ-10 по числу перехватов шайбы (30). 

По потерям в топ-11 также входят Мэтью БарзэлАйлендерс», 40 в 32 играх при 39 перехватах), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 39 в 31 игре при 40 перехватах), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 39 в 34 играх при 17 перехватах), Филип Форсберг («Нэшвилл», 39 в 34 играх при 27 перехватах), Джон Карлсон («Вашингтон», 39 в 31 игре при 22 перехватах), Евгений Малкин («Питтсбург», 36 в 32 играх при 25 перехватах), Кирилл Капризов («Миннесота», 35 в 32 играх при 11 перехватах), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 34 в 27 играх при 29 перехватах), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 34 в 29 играх при 33 перехватах), Давид Пастрняк («Бостон», 34 в 32 играх при 20 перехватах). 

По числу перехватов в топ-10 входят Драйзайтль (40), Барзэл (39), Джек Айкел («Вегас», 38 в 35 играх, потерь – 24), Марк Стоун («Вегас», 38 в 35 играх, потерь – 17), Вильям Нюландер («Торонто», 35 в 31 игре, потерь – 15), Макдэвид (33), Остон Мэттьюс («Торонто», 32 в 30 играх, потерь – 15), Коннор Бедард («Чикаго», 30 в 33 играх, потерь – 29), Ник Шмалц («Аризона», 30 в 33 играх, потерь – 26), Кучеров (30). 

3 комментария
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Интересно, спасибо!
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Ну так логично же, что чем чаще у тебя шайба, тем чаще ты ее теряешь
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Как там говорится, с силой приходит и ответственность?) Всё топ игроки в топ по потерям
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