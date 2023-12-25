Владимир Плющев: «Ковальчука пригласили в «Спартак» на роль взрослого дядьки, который может влиять на молодежь. Чтобы никто не заигрывался, не зазнавался»

Владимир Плющев высказался о роли 40-летнего Ильи Ковальчука в «Спартаке».

24 декабря форвард забил «Куньлуню» (5:2), сыграв впервые с сезона-2020/21.

«Я считаю, что Ковальчука пригласили в «Спартак» на роль такого взрослого дядьки, который может влиять на молодежь как в раздевалке, так и на площадке. Чтобы никто не заигрывался, не зазнавался.

Все-таки команда Алексея Жамнова в этом сезоне хорошо о себе заявила, вот уже полсезона они идут в лидерах и не сдают позиций. И я уверен, что красно-белые непременно будут играть в плей-офф и бороться за главный трофей.

А в такие моменты всегда нужен еще один опытный товарищ, который и настроит, и сам может показать, как нужно действовать. Илья прошел школу НХЛ, он чемпион мира. Конечно, это уже не тот Ковальчук, который в 27 лет мог обыграть всю пятерку соперника и занести шайбу в ворота. Не стоит от него ждать феерии в чистом виде.

Он будет время от времени блистать, в этом я не сомневаюсь. Но это его не основная роль. Сейчас он будет старшим и уважаемым товарищем среди молодежи, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом