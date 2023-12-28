Директор «Динамо» об отсутствии трансферов в дедлайн: «Никто не спешил менять ценных хоккеистов на игроков примерно такого же уровня. Все хотели остаться при своих»

Спортивный директор «Динамо» объяснил, почему клуб никого не подписал в дедлайн.

«Здесь такой момент, что, конечно, мы хотели усилиться, и у нас были разговоры с четырьмя-пятью клубами, и тут не было такого, что мы сидели и спокойно ждали последнего дня. Мы работали всю дорогу, и октябрь, и ноябрь, а в декабре начали плотно работать.

Но смысл в том, что никто не спешил менять ценных хоккеистов даже на игроков примерно такого же уровня из нашей команды. Все хотели и хотят остаться при своих.

Соответственно, у нас была возможность, и нам предлагали хоккеистов, которые, я так думаю, могли бы проиграть конкуренцию за попадание в состав даже нашим молодым ребятам.

Мы посчитали, что в этом нет смысла. Вели переговоры, работали, но, к сожалению, ничего не сработало», – сказал .