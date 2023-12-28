Директор «Динамо» об отсутствии трансферов в дедлайн: «Никто не спешил менять ценных хоккеистов на игроков примерно такого же уровня. Все хотели остаться при своих»

Теги возможные переходы Алексей Сопин КХЛ Динамо Чемпионат.com Хоккей

Спортивный директор «Динамо» объяснил, почему клуб никого не подписал в дедлайн.

«Здесь такой момент, что, конечно, мы хотели усилиться, и у нас были разговоры с четырьмя-пятью клубами, и тут не было такого, что мы сидели и спокойно ждали последнего дня. Мы работали всю дорогу, и октябрь, и ноябрь, а в декабре начали плотно работать.

Но смысл в том, что никто не спешил менять ценных хоккеистов даже на игроков примерно такого же уровня из нашей команды. Все хотели и хотят остаться при своих.

Соответственно, у нас была возможность, и нам предлагали хоккеистов, которые, я так думаю, могли бы проиграть конкуренцию за попадание в состав даже нашим молодым ребятам.

Мы посчитали, что в этом нет смысла. Вели переговоры, работали, но, к сожалению, ничего не сработало», – сказал Алексей Сопин.

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