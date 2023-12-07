Бреннан Менелл: «Россия и США – великие страны. Но пропаганда, недопонимание и стереотипы делают людей врагами»

Теги Алексей Сопин КХЛ Динамо Политика натурализация Бреннан Менелл Хоккей

Хоккеист Бреннан Менелл заявил, что пропаганда делает людей врагами.

Американский игрок ранее получил гражданство России.

– Алексей Сопин предложил вам оформить российское гражданство?

– Да, он предложил мне попробовать сделать российский паспорт. Я обдумывал пару часов и не скажу, что решение далось тяжело. Больше меня волновало, смогу ли выполнить все необходимые требования.

Я согласился, и мы начали процесс оформления гражданства. И все сложилось быстро и положительно в мою пользу.

– Одного года игры в России вам хватило, чтобы узнать страну?

– Да, за прошлый сезон я понял, что в России мне комфортно.

– Кто-то считает, что ваш паспорт – это «читерство», чтобы «Динамо» смогло подписать больше легионеров.

– У всех свое мнение. Конечно, мой российский паспорт помог клубу с лимитом на легионеров.

Но я действительно наслаждаюсь жизнью в России и горжусь тем, что теперь являюсь гражданином страны. Благодаря паспорту я еще комфортнее чувствую себя здесь.

– За это время вы поняли отличия между русскими и американцами?

– Я думаю, что между ними много общего. Это две великие страны, люди в которых очень патриотичны.

Но в мире много пропаганды, недопонимания и стереотипов, что делает людей врагами.

Русские не понимают американцев, а американцы – русских. Надо побывать в обеих странах, чтобы лучше узнать друг друга, – сказал защитник «Динамо» Бреннан Менелл.

42 комментария
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Раз паспорт получил, обязан встать на воинский учет, молодой, здоровый, почему бы не мобилизовать его? Пусть и дальше с окопа комфортно гордится.
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Ну что за бред? Как люди могут понимать друг друга, если они даже не знакомы? Спросите любого россиянина, сколько он знает американцев? Не известных личностей, а простых мужчин и женщин. О каком недопонимании может речь? Хватит уже нести эту пургу, достали.
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Ответ RembaXXX
Раз паспорт получил, обязан встать на воинский учет, молодой, здоровый, почему бы не мобилизовать его? Пусть и дальше с окопа комфортно гордится.
Мобилизовывать не надо, а вот возраст призывной.
В 26 лет надо срочную службу пройти, стать полноценным гражданином России.
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Мир, в которым Россия и США были бы главными союзниками, был бы прекрасен
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Чушь. Россиянину среднестатистический американец настолько же параллелен, как и россиянин американцу
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Мне кто-нибудь объяснит, на каких основаниях иностранному спортсмену можно почти просто так и без лишних проволочек "сделать паспорт"?
Понятно что можно всё, но до сих пор офигиваю, ведь в теории приоритетным правом в выдаче гражданства РФ являются ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА, но с чего ради это относится ко всем подряд?
Ладно там ещё с натяжкой на это тянет допустим Рой-Джонс младший....но эти ноунеймы куда и за что?
Ваще дичь.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
По уровню развития США может быть и не сияющий городок, но сильно превосходит Россию. Так что можно себя успокаивать росказнями, что там якобы русофобия и такая же шняга. Но это примерно как если бы страус совал голову в песок.
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Ответ ДМ-1чемпион
"Величие" сша построена на горе и крови других народов! Это факт! Чем они занимаются и сейчас.
Просто существует факт, что после окончания 2 мировой, сша развязали свыше 200 вооруженных конфликтов по всему миру и как же они грамотно, искусно маскируют свою террористическую деятельность под "демократией"...
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Ответ RembaXXX
Раз паспорт получил, обязан встать на воинский учет, молодой, здоровый, почему бы не мобилизовать его? Пусть и дальше с окопа комфортно гордится.
А много вообще хоккеистов с КХЛ мобилизовали?
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Ответ DonaldBrashear 2.0
кто себя успокаивает? я живу в Москве, и у меня уровень жизни нормальный, получше, чем во многих местах США, уверен в этом. россказни - это как раз-таки, либеральные мысли, что ой, так все прекрасно, все здорово, в СФ так бомжей чисто для российского ТВ показывают, например, или вообще наркоманы, тоже пропаганда. Как там хорошие места есть, так и здесь, а в основе своей люди одинаковые, все хотят почти одних и тех же вещей, для себя и семьи.
Откуда такая уверенность?
Ну и, живя в Москве, у тебя нет уверенности, что твой уровень жизни лучше, чем практически во всех других местах в России? Или ты думаешь, что правомочно сравнивать условную Рублевку с условным Кабрини-Грин?
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Ответ Melnikov1968
Ну что за бред? Как люди могут понимать друг друга, если они даже не знакомы? Спросите любого россиянина, сколько он знает американцев? Не известных личностей, а простых мужчин и женщин. О каком недопонимании может речь? Хватит уже нести эту пургу, достали.
Так он об этом и говорит: "Русские не понимают американцев, а американцы – русских. Надо побывать в обеих странах, чтобы лучше узнать друг друга".
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Ответ CarpaCruciana
США - мировой гегемон, равных которому нет и не будет!!! Рассея - местечковый полутруп от волги и до енисея
От Днепра)))
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Ответ CarpaCruciana
США - мировой гегемон, равных которому нет и не будет!!! Рассея - местечковый полутруп от волги и до енисея
Да ты шо Мыкола!? А ХА ХА.
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Ответ Fg Gf
Просто существует факт, что после окончания 2 мировой, сша развязали свыше 200 вооруженных конфликтов по всему миру и как же они грамотно, искусно маскируют свою террористическую деятельность под "демократией"...
Они и не маскируют. Только конченные идиоты верят, что сша это демократия!
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Ответ fbd
А что плохого в кокакольной жизни? Или вы любитель страдать и пить из лужи?
а в чем отличие питья кока-колы от питья из лужи? что там, что там вредно для живота
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Ответ lightrip
Что за бред с врагами. Русский человек американца воспринимает ну максимум как тупенькую диковинку, хлебнувшему кокакольной жизни, но уж никак не врагом. Это образ русских реально отпропагандирован в зло, плюс дооформлен иммигрантами из России (зачастую не русскими вовсе, но говорящими на русском). Не надо проецировать нашу нетерпимость к американскому государству на простой американский народ.
А что плохого в кокакольной жизни? Или вы любитель страдать и пить из лужи?
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Адекватно. Людьми манипулируют везде, это способ удержать то, что хапанули.
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Величие сша говоришь!? Ну ну! Тут недавно лидер КНР приезжал в Сан-Франциско. Так американцы месяц перед его визитом вычищали город от наркоманов и бомжацких палаток! А этот город в самом богатом штате США!
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Нашим либералам в США бывать не обязательно, иначе розовый пони рухнет с облаков. Они готовы вылизывать американское филе и поливать грязью свою страну, так сказать, авансом. Одно радует - эта шваль обитает в основном в интернете, а в реальной жизни их количество равно статической погрешности.
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"Величие" сша построена на горе и крови других народов! Это факт! Чем они занимаются и сейчас.
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Ответ Lol Ko
Как можно такую чушь нести? Ты совсем плох ((
на спортсе таких очень много, которые не в себе
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Россия и США - обычные страны, не хуже и не лучше других. Врагами людей делают политики, неразвитый интеллект и низкий уровень образования среднего россиянина/американца
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"Но в мире много пропаганды, недопонимания и стереотипов, что делает людей врагами." Ключевая фраза.

Увы, так повелось с незапамятных времён и, к сожалению, изменений к лучшему не просматривается. Так что, на светлое будущее рассчитывать не приходится.
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Ответ McLaren40
Мир, в которым Россия и США были бы главными союзниками, был бы прекрасен
Цэ було уже в 1777-1869.Тогда и Аляску продали.Но мир прекрасен не был.Наполеоновские войны .Англичване сожгли белый дом..Крымская война,Австро-Итало французская война..Датско-Немецкая война за Шлезвиг и Гольдштейн.
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Ответ McLaren40
Мир, в которым Россия и США были бы главными союзниками, был бы прекрасен
Это невозможно, как два альфа самца в одной клетке, слишком большие у наших стран амбиции
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Ответ rdyabin@icloud.com
Самому не смешно? Мы будем союзниками им только когда из нас сделают 50 государств, в 40 из которых будет идти гражданская война, а оставшиеся 10 будут нужны, чтобы «союзничать» теперь против Китая.
🤮🤣🤣🤣
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Ответ McLaren40
Мир, в которым Россия и США были бы главными союзниками, был бы прекрасен
слишком наивен твой комментарий)) само существование России, как независимого государства, противоречит интересам сша. А если уж прямо говорить, те штаты, которые мы сейчас знаем, построены на соперничестве с Россией и с не давних пор Китаем и если представить мир, где эти страны являются союзниками, то эти штаты будут абсолютно не похожи на самих себя
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А ещё военные базы "северо-атлантического альянса" за пределами Северной Атлантики тоже немного мешают взаимопониманию
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Ответ CarpaCruciana
Кон Чен Ый прилетал недавно к арабам, так от радости нефть припала))) Вот это обхезался, так обхезался!)))
Та ти що.....сало надо перепрятать)))))
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