Бреннан Менелл: «Россия и США – великие страны. Но пропаганда, недопонимание и стереотипы делают людей врагами»

Хоккеист Бреннан Менелл заявил, что пропаганда делает людей врагами.

Американский игрок ранее получил гражданство России.

– Алексей Сопин предложил вам оформить российское гражданство?

– Да, он предложил мне попробовать сделать российский паспорт. Я обдумывал пару часов и не скажу, что решение далось тяжело. Больше меня волновало, смогу ли выполнить все необходимые требования.

Я согласился, и мы начали процесс оформления гражданства. И все сложилось быстро и положительно в мою пользу.

– Одного года игры в России вам хватило, чтобы узнать страну?

– Да, за прошлый сезон я понял, что в России мне комфортно.

– Кто-то считает, что ваш паспорт – это «читерство», чтобы «Динамо» смогло подписать больше легионеров.

– У всех свое мнение. Конечно, мой российский паспорт помог клубу с лимитом на легионеров.

Но я действительно наслаждаюсь жизнью в России и горжусь тем, что теперь являюсь гражданином страны. Благодаря паспорту я еще комфортнее чувствую себя здесь.

– За это время вы поняли отличия между русскими и американцами?

– Я думаю, что между ними много общего. Это две великие страны, люди в которых очень патриотичны.

Но в мире много пропаганды, недопонимания и стереотипов, что делает людей врагами.

Русские не понимают американцев, а американцы – русских. Надо побывать в обеих странах, чтобы лучше узнать друг друга, – сказал защитник « » .