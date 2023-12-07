Бреннан Менелл: «Россия и США – великие страны. Но пропаганда, недопонимание и стереотипы делают людей врагами»
Хоккеист Бреннан Менелл заявил, что пропаганда делает людей врагами.
Американский игрок ранее получил гражданство России.
– Алексей Сопин предложил вам оформить российское гражданство?
– Да, он предложил мне попробовать сделать российский паспорт. Я обдумывал пару часов и не скажу, что решение далось тяжело. Больше меня волновало, смогу ли выполнить все необходимые требования.
Я согласился, и мы начали процесс оформления гражданства. И все сложилось быстро и положительно в мою пользу.
– Одного года игры в России вам хватило, чтобы узнать страну?
– Да, за прошлый сезон я понял, что в России мне комфортно.
– Кто-то считает, что ваш паспорт – это «читерство», чтобы «Динамо» смогло подписать больше легионеров.
– У всех свое мнение. Конечно, мой российский паспорт помог клубу с лимитом на легионеров.
Но я действительно наслаждаюсь жизнью в России и горжусь тем, что теперь являюсь гражданином страны. Благодаря паспорту я еще комфортнее чувствую себя здесь.
– За это время вы поняли отличия между русскими и американцами?
– Я думаю, что между ними много общего. Это две великие страны, люди в которых очень патриотичны.
Но в мире много пропаганды, недопонимания и стереотипов, что делает людей врагами.
Русские не понимают американцев, а американцы – русских. Надо побывать в обеих странах, чтобы лучше узнать друг друга, – сказал защитник «Динамо» Бреннан Менелл.
В 26 лет надо срочную службу пройти, стать полноценным гражданином России.
Понятно что можно всё, но до сих пор офигиваю, ведь в теории приоритетным правом в выдаче гражданства РФ являются ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА, но с чего ради это относится ко всем подряд?
Ладно там ещё с натяжкой на это тянет допустим Рой-Джонс младший....но эти ноунеймы куда и за что?
Ваще дичь.
Ну и, живя в Москве, у тебя нет уверенности, что твой уровень жизни лучше, чем практически во всех других местах в России? Или ты думаешь, что правомочно сравнивать условную Рублевку с условным Кабрини-Грин?
Увы, так повелось с незапамятных времён и, к сожалению, изменений к лучшему не просматривается. Так что, на светлое будущее рассчитывать не приходится.