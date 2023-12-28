Губерниев о контракте 50-летнего Хабибулина с «Торпедо»: «Может, мне тоже вернуться в хоккей? В конце 80‑х я был отличным нападающим «Сходня Кингз»
Дмитрий Губерниев оценил решение Николая Хабибулина возобновить карьеру.
В среду «Торпедо» заключило с Хабибулиным контракт до конца сезона. 13 января вратарю исполнится 51 год.
«Хочется думать, что подписание Хабибулина – не просто пропиариться, но еще и показать возможности человека в 50 лет. Показать, что можно играть на высоком уровне и быть спортсменом экстра-класса.
Я тоже в отличной форме. Может быть, мне тоже вернуться в большой хоккей? Я в свое время, в конце 80‑х годов, был замечательным нападающим «Сходня Кингз», – сказал комментатор и телеведущий.