Губерниев о контракте 50-летнего Хабибулина с «Торпедо»: «Может, мне тоже вернуться в хоккей? В конце 80‑х я был отличным нападающим «Сходня Кингз»

Теги Торпедо Николай Хабибулин Дмитрий Губерниев КХЛ Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев оценил решение Николая Хабибулина возобновить карьеру.

В среду «Торпедо» заключило с Хабибулиным контракт до конца сезона. 13 января вратарю исполнится 51 год. 

«Хочется думать, что подписание Хабибулина – не просто пропиариться, но еще и показать возможности человека в 50 лет. Показать, что можно играть на высоком уровне и быть спортсменом экстра-класса.

Я тоже в отличной форме. Может быть, мне тоже вернуться в большой хоккей? Я в свое время, в конце 80‑х годов, был замечательным нападающим «Сходня Кингз», – сказал комментатор и телеведущий.

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7 комментариев
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Лучше, Дима, греби!
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Очередной высер Губера👎
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Ответ Ебздрогыч
Лучше, Дима, греби!
и поскорее от событий в футболе и хоккее
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Вернись в большую греблю. Погода в самый раз)))
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Что этот олень биатлонный несёт? Наверное тоже допинга пережрал со своими корешами-допинглонистами
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Паромщиком тебе нужно работать на переправе - помогать людям переплавляться то на берег правый , то на берег левый и ты один счастливый здоровый Бык машешь своим веслом уже , а не языком на переправе !
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Сходня Губашлёпс
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