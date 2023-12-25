Ольга Бузова: «Губерниев напрямую ассоциируется с биатлоном как самый яркий комментатор этого вида спорта»

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Певица Ольга Бузова рассказала об отношении к биатлону.

— Насколько вы погружены в биатлон? Примерно понимаете правила? Смогли бы сами пробежать 5 км, например, и хотя бы раз попасть в мишень?

— Раньше я любила смотреть биатлон, потому что у меня было на это время. Все соревнования проходили через меня, всегда болела за наших спортсменов.

И поскольку у меня прекрасные отношения с лыжами, то не на скорость, а в кайф с удовольствием не только прошла бы эту дистанцию, но и попала бы в мишень, потому что я всегда четко попадаю в цель.

А что касается профессиональной деятельности, то, безусловно, наши спортсмены так упорно тренируются, что равных им нет.

— Губерниев равно биатлон в России?

— Безусловно, Дмитрий Губерниев напрямую ассоциируется с биатлоном как самый яркий комментатор этого вида спорта, – сказала Бузова. 

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