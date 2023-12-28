Дмитрий Губерниев: «Не удивлюсь, если Фетисов и Касатонов вернутся, рассчитываю увидеть их в ЦСКА. Дядьки в прекрасной форме»

Теги ЦСКА Вячеслав Фетисов Алексей Касатонов Дмитрий Губерниев КХЛ Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев отметил, что Фетисов и Касатонов находятся в прекрасной форме.

Ранее хоккейную карьеру возобновили 40-летний нападающий Илья Ковальчук и 50-летний вратарь Николай Хабибулин.

«Думаю, что не далек тот день, когда мы увидим в деле Фетисова и Касатонова. Дядьки в прекрасной форме, замечательно выглядят, играют в хоккей, на стиле и ЗОЖе.

Не удивлюсь, если Алексей и Вячеслав вернутся. Как минимум рассчитываю увидеть их в ЦСКА. Возможны разные варианты», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НХЛ: Гретцки возвращается, чтобы оторваться от Овечкина в снайперской гонке
+13
0
+13
ты дождёшься, что вернётся Вяльбе и устроит тебе, болтуну, кузькину мать😆
+2
0
+2
Нынешние игроки ЦСКА похоже устали от длинных сезонов, так что так сказать освежить состав им вскоре не помешает
+1
0
+1
Я даже не удивлюсь,если кто-то из НХЛ/ноч.хок.лиги/ заявится.
+1
0
+1
КХЛ 40+
+1
0
+1
Ну, губан и пустомеля)))) Смешной))) Рассчитывает он.... Маразм крепчает)))))
+2
-1
+1
Губерниев доставай из сарая своего дедушки весло и греби от сюда на гребную базу тренироваться к новому сезону!
0
0
0
Ага... И Третьяк в ворота.
0
0
0
а как хотелось и хочется , чтобы обнаглевшие лица губерниева и ротенберга и всех их поклонников собрали вместе , загрузили бы в космический Шатл и новогодним рейсом отправили на луну !!!!!
0
0
0
Ответ memphis
НХЛ: Гретцки возвращается, чтобы оторваться от Овечкина в снайперской гонке
смысла нет. овечкин потом, в лет 50, провернéт такой же фокус если что.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий