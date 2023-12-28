Дмитрий Губерниев: «Не удивлюсь, если Фетисов и Касатонов вернутся, рассчитываю увидеть их в ЦСКА. Дядьки в прекрасной форме»

Дмитрий Губерниев отметил, что Фетисов и Касатонов находятся в прекрасной форме.

Ранее хоккейную карьеру возобновили 40-летний нападающий Илья Ковальчук и 50-летний вратарь Николай Хабибулин.

«Думаю, что не далек тот день, когда мы увидим в деле и Касатонова. Дядьки в прекрасной форме, замечательно выглядят, играют в хоккей, на стиле и ЗОЖе.

Не удивлюсь, если и Вячеслав вернутся. Как минимум рассчитываю увидеть их в . Возможны разные варианты», – сказал комментатор .