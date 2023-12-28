Дмитрий Губерниев: «Не удивлюсь, если Фетисов и Касатонов вернутся, рассчитываю увидеть их в ЦСКА. Дядьки в прекрасной форме»
Дмитрий Губерниев отметил, что Фетисов и Касатонов находятся в прекрасной форме.
Ранее хоккейную карьеру возобновили 40-летний нападающий Илья Ковальчук и 50-летний вратарь Николай Хабибулин.
«Думаю, что не далек тот день, когда мы увидим в деле Фетисова и Касатонова. Дядьки в прекрасной форме, замечательно выглядят, играют в хоккей, на стиле и ЗОЖе.
Не удивлюсь, если Алексей и Вячеслав вернутся. Как минимум рассчитываю увидеть их в ЦСКА. Возможны разные варианты», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.