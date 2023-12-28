Отец Малкина о том, догонит ли кто-то из россиян Овечкина по голам: «В ближайшие 50 лет никто к нему не приблизится. Слишком большой разрыв»

Теги Питтсбург Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ рекорды Владимир Малкин ТАСС Хоккей

Отец Малкина высказался о выходе сына на 2-е место по голам в НХЛ среди россиян.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль в матче с «Айлендерс» (7:0). В активе 37-летнего игрока стало 484 шайбы в 1096 матчах в рамках регулярок НХЛ. Он вышел на второе место по голам среди россиян в истории лиги, обогнав Сергея Федорова.

Первое место занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (828 шайб).

«Питтсбург» в этом году играет не очень хорошо, было много травмированных, хотелось, чтобы они наладили игру. Но удивительно, что такой крупный счет оказался, я не ожидал, все порадовали.

Я думаю, что на Евгения давила эта ситуация, он хотел как можно раньше побить этот рекорд Сергея Федорова. Но теперь это случилось, наверное, ему должно быть легче.

Что касается того, догонит ли кто-то из россиян Овечкина, по этому поводу ничего не думаю. Никто не приблизится к нему в ближайшие 50 лет, а может быть, и вообще не приблизится. Слишком большой разрыв», – сказал отец нападающего «Питтсбурга» Владимир Малкин. 

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2 комментария
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Из россиян вряд ли кто-то приблизится (может, не в 50, но в 20-30 лет).

А из других, то Мэттьюз имеет все шансы догнать и перегнать.
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Мэтьюз точно нет
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