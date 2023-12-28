Отец Малкина о том, догонит ли кто-то из россиян Овечкина по голам: «В ближайшие 50 лет никто к нему не приблизится. Слишком большой разрыв»

Отец Малкина высказался о выходе сына на 2-е место по голам в НХЛ среди россиян.

Форвард «Питтсбурга» сделал дубль в матче с «Айлендерс» (7:0). В активе 37-летнего игрока стало 484 шайбы в 1096 матчах в рамках регулярок . Он вышел на второе место по голам среди россиян в истории лиги, обогнав Сергея Федорова.

Первое место занимает форвард «Вашингтона» (828 шайб).

« » в этом году играет не очень хорошо, было много травмированных, хотелось, чтобы они наладили игру. Но удивительно, что такой крупный счет оказался, я не ожидал, все порадовали.

Я думаю, что на Евгения давила эта ситуация, он хотел как можно раньше побить этот рекорд . Но теперь это случилось, наверное, ему должно быть легче.

Что касается того, догонит ли кто-то из россиян Овечкина, по этому поводу ничего не думаю. Никто не приблизится к нему в ближайшие 50 лет, а может быть, и вообще не приблизится. Слишком большой разрыв», – сказал отец нападающего «Питтсбурга» Владимир Малкин.