Гендиректор «Торпедо» о том, сыграет ли Хабибулин: «Это вполне реально. Ближе к концу регулярки, наверное. Он плотно тренируется последние три месяца»

Теги Торпедо Александр Харламов Николай Хабибулин КХЛ Алексей Мельничук ТАСС Хоккей

Гендиректор «Торпедо» высказался о подписании контракта с Николаем Хабибулиным.

50-летний вратарь заключил соглашение с нижегородцами до конца сезона. Последнюю игру на профессиональном уровне Николай Хабибулин провел в сезоне-2013/2014.

«Такую идею мы обсуждали с лета. Ну и просто так сложилось, что у нас был Алексей Мельничук, у которого появился шанс заиграть в Ярославле, он и перешел туда. Нам же на всякий случай нужен третий вратарь.

Что касается того, сыграет ли Хабибулин, то не буду этого исключать. Думаю, что это вполне реально – наверное, ближе к концу регулярного чемпионата. Загадывать не будем, но все реалистично.

Причины подписания контракта с Хабибулиным? Тут сложилось несколько факторов: спортивная составляющая, популяризация хоккея. Все-таки Николай – заслуженный человек, и я думаю, болельщикам будет приятно лишний раз увидеть его на льду.

Он плотно тренируется уже последние три месяца, процесс идет», – сказал генеральный директор нижегородского клуба Александр Харламов.

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