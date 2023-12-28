Гендиректор «Торпедо» о том, сыграет ли Хабибулин: «Это вполне реально. Ближе к концу регулярки, наверное. Он плотно тренируется последние три месяца»

Гендиректор «Торпедо» высказался о подписании контракта с Николаем Хабибулиным.

50-летний вратарь заключил соглашение с нижегородцами до конца сезона. Последнюю игру на профессиональном уровне провел в сезоне-2013/2014.

«Такую идею мы обсуждали с лета. Ну и просто так сложилось, что у нас был , у которого появился шанс заиграть в Ярославле, он и перешел туда. Нам же на всякий случай нужен третий вратарь.

Что касается того, сыграет ли Хабибулин, то не буду этого исключать. Думаю, что это вполне реально – наверное, ближе к концу регулярного чемпионата. Загадывать не будем, но все реалистично.

Причины подписания контракта с Хабибулиным? Тут сложилось несколько факторов: спортивная составляющая, популяризация хоккея. Все-таки Николай – заслуженный человек, и я думаю, болельщикам будет приятно лишний раз увидеть его на льду.

Он плотно тренируется уже последние три месяца, процесс идет», – сказал генеральный директор нижегородского клуба .