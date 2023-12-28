Третьяк о Хабибулине: «Хороший вратарь, но сколько лет не играл... Надеюсь, у него есть силы и желание»
Владислав Третьяк высказался о контракте Николая Хабибулина с «Торпедо».
Вчера «Торпедо» подписало контракт с 50-летним Николаем Хабибулиным до конца сезона. Последнюю игру на профессиональном уровне вратарь провел в сезоне-2013/2014.
«Я его как вратаря помню, хороший вратарь. Но сколько лет он не играл... Я не знаю, в какой он форме.
Надо посмотреть, дай бог ему здоровья и удачи, надеюсь, что у него есть силы и желание играть», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.