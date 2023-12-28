Третьяк о Хабибулине: «Хороший вратарь, но сколько лет не играл... Надеюсь, у него есть силы и желание»

Владислав Третьяк высказался о контракте Николая Хабибулина с «Торпедо».

Вчера « » подписало контракт с 50-летним до конца сезона. Последнюю игру на профессиональном уровне вратарь провел в сезоне-2013/2014.

«Я его как вратаря помню, хороший вратарь. Но сколько лет он не играл... Я не знаю, в какой он форме.

Надо посмотреть, дай бог ему здоровья и удачи, надеюсь, что у него есть силы и желание играть», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.