Третьяк о Хабибулине: «Хороший вратарь, но сколько лет не играл... Надеюсь, у него есть силы и желание»

Теги Торпедо ФХР Владислав Третьяк Николай Хабибулин КХЛ ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк высказался о контракте Николая Хабибулина с «Торпедо».

Вчера «Торпедо» подписало контракт с 50-летним Николаем Хабибулиным до конца сезона. Последнюю игру на профессиональном уровне вратарь провел в сезоне-2013/2014.  

«Я его как вратаря помню, хороший вратарь. Но сколько лет он не играл... Я не знаю, в какой он форме.

Надо посмотреть, дай бог ему здоровья и удачи, надеюсь, что у него есть силы и желание играть», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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3 комментария
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Саныч, может сам тряхнул бы стариной? В Сочи, вместе с Максом - два Третьяка было бы)) исторический момент увидели бы -дед и внук в КХЛ за одну команду
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Да и Владик ничо так... Был...
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а потом скулят президенту про отток молодых хоккеистов, а куда им деваться если все по блату в этой стране, одни и те же люди и фигуристы и танцоры и певцы и вообще спецы всего на свете, бегают с канала на канал, с одного шоу на другое, вот и в хоккее дожили до этого , скоро Бузову подпишет кто то
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