Гендиректор «Торпедо» о подписании Хабибулина: «Опытный бэкап не помешает. Ему нужно немного времени, чтобы обрести форму»

Гендиректор «Торпедо» высказался о подписании контракта с Николаем Хабибулиным.

50-летний вратарь заключил соглашение с нижегородцами до конца сезона.

«Прежде всего мы рассматриваем этот контракт со спортивной стороны. Помимо этого это еще один шаг в рамках популяризации клуба по всей стране и за ее пределами. Вы видите, сколько внимания вызвало подписание «Спартаком» контракта с Ковальчуком, который играет в основном составе и приносит своей команде пользу на льду. Уверен, это под силу и Николаю Александровичу.

Сейчас у нас есть два прекрасных вратаря — Адам Гуска и Иван Кульбаков. Но третий вратарь и опытный бэкап — не помешает. Поэтому и родилась данная идея. Мы вынашивали ее давно, и вот теперь звезды, что называется, сошлись. А тренерский штаб под руководством Игоря Ларионова полностью данную историю одобрил.

Я могу отметить, что перспектива появления Николая Александровича в воротах — немалая и весьма реалистичная. Сейчас ему нужно немного времени, чтобы обрести некоторый ритм и форму, а дальше — конкуренцию никто не отменял», – сказал .