Быков о Фазеле во главе ИИХФ: «Рене как типичный швейцарец старался оставаться нейтральным. Он политически грамотный человек. Всегда пытался искать точки соприкосновения»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков Рене Фазель Политика Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Вячеслав Быков высказался о работе Рене Фазеля на посту главы ИИХФ.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году.

– Вы работали в сборной при Рене Фазеле у руля ИИХФ. Согласны, что это был руководитель совершенно иного уровня, нежели нынешний президент Люк Тардиф? Фазель всегда любил и уважал Россию.

– Я считаю, что Рене – очень политически грамотный и в человеческом плане очень чуткий, тонкий и справедливый человек. В связи с этим он уважал свою работу, уважал коллег и те организации, которые входили в ИИХФ.

Он старался как типичный швейцарец всегда оставаться нейтральным. Всегда пытался искать точки соприкосновения, решения и выходы из любой ситуации, чтобы не доходить до какой-то конфликтной ситуации или до тех моментов, которые могут к ней привести.

Рене – очень гибкий, уважительный, эрудированный и грамотный специалист, – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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6 комментариев
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Обоснуй, пожалуйста, в чем заключается политическая грамотность Фазеля, конкретно, по пунктам? Всегда был ручной куклой наших олигархов и хоккейных авторитетов. Ничего он не искал, а спокойно получал бабло от российских чиновников. И то, что его пристроили в России, лишнее тому подтверждение.
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Он вроде нашел не только точки сопротивление, но и виноградники.
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Ответ Диванный Хоккебол 1
Как будто он на месте Тардифа не исключал бы Россию. Не уверен...
тебе же ясно дали понять, что Фазель ’политически грамотный и в человеческом плане очень чуткий, тонкий и справедливый человек.... очень гибкий, уважительный, эрудированный и грамотный специалист’... в отличие от Тардифа...
Поэтому додумаешь сам ответ на свой вопрос или всё таки подсказать ответ? )..
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