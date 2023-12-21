Быков о Фазеле во главе ИИХФ: «Рене как типичный швейцарец старался оставаться нейтральным. Он политически грамотный человек. Всегда пытался искать точки соприкосновения»

Вячеслав Быков высказался о работе Рене Фазеля на посту главы ИИХФ.

Фазель возглавлял с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году.

– Вы работали в сборной при у руля ИИХФ. Согласны, что это был руководитель совершенно иного уровня, нежели нынешний президент ? Фазель всегда любил и уважал Россию.

– Я считаю, что Рене – очень политически грамотный и в человеческом плане очень чуткий, тонкий и справедливый человек. В связи с этим он уважал свою работу, уважал коллег и те организации, которые входили в ИИХФ.

Он старался как типичный швейцарец всегда оставаться нейтральным. Всегда пытался искать точки соприкосновения, решения и выходы из любой ситуации, чтобы не доходить до какой-то конфликтной ситуации или до тех моментов, которые могут к ней привести.

Рене – очень гибкий, уважительный, эрудированный и грамотный специалист, – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.