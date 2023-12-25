Овечкин проводит на льду 95,5% времени, когда «Вашингтон» играет в большинстве. Это 1-й показатель в сезоне НХЛ, у Кучерова – 3-й (81,2%)

Александр Овечкин проводит на льду 95,5% времени, когда «Вашингтон» в большинстве.

Капитан «Вашингтона» забросил 2 шайбы и сделал 7 результативных передач при численном преимуществе в 31 матче в этом сезоне.

– рекордсмен по голам в большинстве за всю историю (301 в 1378 матчах).

38-летний россиянин в среднем за игру проводит на льду 4 минуты 48 секунд при игре в большинстве. Это 95,5% от общего времени « » при численном преимуществе.

Второе место по такому показателю занимает форвард Микко Рантанен («Колорадо», 82,4%, 5:01, 6 шайб и 13 передач в 34 играх), третье – форвард (« », 81,2%, 3:58, 8 шайб и 18 передач в 34 играх).

В топ-5 также входят защитник «Вегаса» Ши Теодор (79,5%, 4:28, 2 шайбы и 8 передач в 20 играх) и форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (79,0%, 4:49, 3 шайбы и 17 передач в 34 играх).

Всего в активе Овечкина 20 (6+14) очков в 31 матче в текущем сезоне при полезности «минус 7».

С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).