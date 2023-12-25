Овечкин проводит на льду 95,5% времени, когда «Вашингтон» играет в большинстве. Это 1-й показатель в сезоне НХЛ, у Кучерова – 3-й (81,2%)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Вашингтон Колорадо Александр Овечкин НХЛ Вегас Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Микко Рантанен Ши Теодор Хоккей

Александр Овечкин проводит на льду 95,5% времени, когда «Вашингтон» в большинстве.

Капитан «Вашингтона» забросил 2 шайбы и сделал 7 результативных передач при численном преимуществе в 31 матче в этом сезоне. 

Овечкин – рекордсмен НХЛ по голам в большинстве за всю историю (301 в 1378 матчах). 

38-летний россиянин в среднем за игру проводит на льду 4 минуты 48 секунд при игре в большинстве. Это 95,5% от общего времени «Вашингтона» при численном преимуществе. 

Второе место по такому показателю занимает форвард Микко Рантанен («Колорадо», 82,4%, 5:01, 6 шайб и 13 передач в 34 играх), третье – форвард Никита КучеровТампа», 81,2%, 3:58, 8 шайб и 18 передач в 34 играх). 

В топ-5 также входят защитник «Вегаса» Ши Теодор (79,5%, 4:28, 2 шайбы и 8 передач в 20 играх) и форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (79,0%, 4:49, 3 шайбы и 17 передач в 34 играх). 

Всего в активе Овечкина 20 (6+14) очков в 31 матче в текущем сезоне при полезности «минус 7». 

С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).

3 комментария
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Так тренер Вашингтона наверное и не ставит его в смены большинства, Саня Овечкин сам молча берёт клюшку и выезжает на лёд никого не спрашивая. Понятно почему там почти под 100% игрового времени.
Это рейдерский захват бригады большинства 🤣
+8
-2
+6
Пора в Динамо.
Рекорд Грецки вечен.
+5
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+2
И еще,видимо,столько же процентов времени,когда у соперников пустые ворота.Тянут на побитие рекорда Гретцки,не учитывая,что у хоккеиста уже пресловутое его величество возраст...
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