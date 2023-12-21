Овечкин делит 1-е место с Малкиным по очкам (39) в овертаймах в НХЛ среди россиян
Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ).
Капитан «Вашингтона» набрал 39-е (25+14) очко в овертаймах за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на первое место среди россиян, догнав Евгения Малкина (13+26).
Четвертую позицию в списке с 31 (9+22) баллом занимает Артемий Панарин («Рейнджерс»), третьим идет Илья Ковальчук – 33 (17+16).
Овечкин не забил в 14 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 29 играх в сезоне