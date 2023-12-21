Овечкин делит 1-е место с Малкиным по очкам (39) в овертаймах в НХЛ среди россиян

Теги Питтсбург Рейнджерс Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ).

Капитан «Вашингтона» набрал 39-е (25+14) очко в овертаймах за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на первое место среди россиян, догнав Евгения Малкина (13+26).

Четвертую позицию в списке с 31 (9+22) баллом занимает Артемий ПанаринРейнджерс»), третьим идет Илья Ковальчук – 33 (17+16).

Овечкин не забил в 14 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 29 играх в сезоне

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5 комментариев
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Сделай новогодний подарок для россиян - забей уже наконец до курантов)
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Добрался до Великого
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Главный вызов в своей жизни Барашкин уже проиграл
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Хорошо быть Ови. Что ни действие, то рекорд.
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