Овечкин делит 1-е место с Малкиным по очкам (39) в овертаймах в НХЛ среди россиян

сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ).

Капитан « » набрал 39-е (25+14) очко в овертаймах за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на первое место среди россиян, догнав (13+26).

Четвертую позицию в списке с 31 (9+22) баллом занимает (« »), третьим идет Илья Ковальчук – 33 (17+16).

Овечкин не забил в 14 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 29 играх в сезоне