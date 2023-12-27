Игорь Ларионов прокомментировал подписание контракта с Николаем Хабибулиным.

50-летний вратарь подписал контракт до конца сезона.

«Николай Александрович очень важен для нашего коллектива как тренер вратарей, как профессионал. Он прошел выдающийся путь игрока. Когда мы попрощались с Алексеем Мельничуком, нам потребовался в составе третий вратарь. Знаю его характер, посвященность и преданность хоккею.

В последние три месяца он усердно работал, чтобы вернуть себя в игровую форму. То, что мы видим – восхищает. Когда появится возможность – обязательно рассмотрим его в качестве вратаря в официальном матче.

Потому что сезон - продолжается, и в нем начинается самое горячее время: последние матчи «регулярки» и плей-офф. И в ближайшее время будем совместно принимать решение о том, когда он сыграет», – сказал тренер «Торпедо».