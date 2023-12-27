Ротенберг про 2:0 с ЦСКА: «Только потом и кровью можно выиграть. Вырвали победу за счет характера и силы духа»

Роман Ротенберг оценил победу в матче с ЦСКА (2:0).

«Хоккей очень высокого уровня, игра уровня плей-офф. Понимали, что соперник будет играть «матч жизни». Наши ребята держали удар, играли дисциплинированно, агрессивно. Было много моментов, которые не реализовали. Будем это тренировать.

Надо отметить , он сыграл феноменально. Понимали, куда ему надо бросить, но недостаточно хорошо его закрывали. Было пять стопроцентных моментов, просто нужно было поднять шайбу над щитком.

Но ребята бились за , сыграли по заданию, друг за друга, поэтому и выиграли.

Серебряков? Все работали на победу, только потом и кровью можно выиграть. В ЦСКА – олимпийские чемпионы, чемпионы мира, многие в НХЛ играли, причем на первых ролях. С ними расслабляться нельзя ни на секунду.

Наши ребята вырвали победу за счет характера и силы духа. Только вместе можно выиграть, только так это и работает», – сказал главный тренер СКА.