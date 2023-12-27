Ротенберг про 2:0 с ЦСКА: «Только потом и кровью можно выиграть. Вырвали победу за счет характера и силы духа»
Роман Ротенберг оценил победу в матче с ЦСКА (2:0).
«Хоккей очень высокого уровня, игра уровня плей-офф. Понимали, что соперник будет играть «матч жизни». Наши ребята держали удар, играли дисциплинированно, агрессивно. Было много моментов, которые не реализовали. Будем это тренировать.
Надо отметить Гамзина, он сыграл феноменально. Понимали, куда ему надо бросить, но недостаточно хорошо его закрывали. Было пять стопроцентных моментов, просто нужно было поднять шайбу над щитком.
Но ребята бились за Никиту Серебрякова, сыграли по заданию, друг за друга, поэтому и выиграли.
Серебряков? Все работали на победу, только потом и кровью можно выиграть. В ЦСКА – олимпийские чемпионы, чемпионы мира, многие в НХЛ играли, причем на первых ролях. С ними расслабляться нельзя ни на секунду.
Наши ребята вырвали победу за счет характера и силы духа. Только вместе можно выиграть, только так это и работает», – сказал главный тренер СКА.