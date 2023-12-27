Роман Ротенберг: «Пример Костомарова показывает, что можно преодолеть все трудности за счет силы духа, нашего русского характера»

Теги СКА Роман Костомаров КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о силе характера Романа Костомарова.

Во вторник Ротенберг выступил с речью на новогоднем вечере «Красной машины» на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Одним из гостей вечера стал олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров.

В этом году олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

«Огромная благодарность всем, кто приехал на праздник, мы ценим каждого. Каждому актеру из сериала «Слово пацана», каждому спортсмену, Роману Костомарову отдельная благодарность, Дмитрию Губерниеву… Всем, кто с нами!

Пример Романа Костомарова показывает, что можно преодолеть все трудности за счет силы духа, нашего русского характера. В жизни нет ничего невозможного. Вместе все возможно. Ребята, давайте работать, трудиться. Мы создали все возможности.

Мы все помним советское время, когда мы росли во дворах. Многие вещи, которые мы прошли, были показаны в сериале «Слово пацана». Я родился в 1981‑м. Что происходило в 1988‑м, 89‑м, когда я жил в Ленинграде… Сериал по сравнению с этим – легкая версия.

Сейчас есть все возможности для всех. Поэтому, ребят, давайте на улице чаще встречаться, играть. Благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за такой каток «Зоркий». Спасибо главе Красногорска за то, что поддерживает его в таком состоянии. Этот каток дает возможность развиваться каждому.

Дай бог, чтобы в каждом городе были такие катки. Дети могут в любое время прийти, работать над катанием, техникой. Я лично вырос на таком катке. Катался по шесть часов, занимался хоккеем, отрабатывал технику. Меня всегда тянуло на каток, вся жизнь моя прошла на нем. Будем работать, чтобы везде были такие катки», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

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26 комментариев
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Отец Ротенберг, мать Харанен, а он про русский характер задвигает
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Майкл Оливер рассуждает о русском характере...
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Или за счёт знакомства с женой зам президента.
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Серьёзно? Только за счёт характера?
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Перспективная ветка...
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Далеко не у всех сейчас есть возможности, и не всё можно преодолеть силой духа, другая, материальная сила намного мощнее, жаль, что Далеко не у всех она есть.
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Он финн, еврей или русский .
+4
-2
+2
Я родился в 1981‑м. Что происходило в 1988‑м, 89‑м, когда я жил в Ленинграде… Сериал по сравнению с этим – легкая версия.

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Что несёт этот дурко?

В СССР в 1988-89 Ленинграде никаких банд не было и быть не могло
+2
0
+2
Я родился в 1981‑м. Что происходило в 1988‑м, 89‑м, когда я жил в Ленинграде…
мвахахахахахаха))))))))))))))
+2
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+1
Ответ Lapo Elkann
Он финн, еврей или русский .
Сказал же, что "нашего русского характера". Помните как у классика: "Мы, русские, друг друга не обманываем"
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Ответ Howard Norfolk
Какое отношение сериал"Слово пацана" имеет к "Красной машине,"
Это маркетинг. Прямого отношения конечно не имеет.
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Ответ hannibal
Отец Ротенберг, мать Харанен, а он про русский характер задвигает
Но родился-то Рома в Ленинграде. Отсюда и русский характер.
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Ответ leon01
Надеюсь, что не еврей)
хотя именно еврей.
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Ответ Lapo Elkann
Он финн, еврей или русский .
Надеюсь, что не еврей)
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Мы лусские длуг длуга не обманываем©
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И снова Рома говорит а у местных подгорает)) Не щадит Рома хейтеров совсем.
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Кстати, телеграм пишет об аресте актёра Базанова из Слова пацана. Актёр он, конечно, как ротенберг тренер

Реальность оказалась страшнее сериала - этот Базанов убивал обналичников, у одного похитили 900 тысяч долларов

Не знаю, совпадение или нет, но есть ещё питерский Базанов, который один из трех владельцев бандитского винлайна. Может быть родственник этого
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Роман, вспоминается старый фильм «Подвиг разведчика» когда переодетый в форму фрица русский солдат сказал тост «.. за нашу победу..» Так говоришь, наш русский характер ?
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"нашего русского" - сказал еврей-ингерманландец, гражданин Финляндии и Великобритании
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Рома (Ротенберг) до фига трудностей преодолел в жизни. Жил в нищете, недоедал, всего добился своим упорным трудом:)
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Какое отношение сериал"Слово пацана" имеет к "Красной машине,"
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русский Ротенберг...
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