Роман Ротенберг: «Пример Костомарова показывает, что можно преодолеть все трудности за счет силы духа, нашего русского характера»

Роман Ротенберг высказался о силе характера Романа Костомарова.

Во вторник выступил с речью на новогоднем вечере «Красной машины» на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Одним из гостей вечера стал олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров.

В этом году олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

«Огромная благодарность всем, кто приехал на праздник, мы ценим каждого. Каждому актеру из сериала «Слово пацана», каждому спортсмену, Роману Костомарову отдельная благодарность, Дмитрию Губерниеву… Всем, кто с нами!

Пример Романа Костомарова показывает, что можно преодолеть все трудности за счет силы духа, нашего русского характера. В жизни нет ничего невозможного. Вместе все возможно. Ребята, давайте работать, трудиться. Мы создали все возможности.

Мы все помним советское время, когда мы росли во дворах. Многие вещи, которые мы прошли, были показаны в сериале «Слово пацана». Я родился в 1981‑м. Что происходило в 1988‑м, 89‑м, когда я жил в Ленинграде… Сериал по сравнению с этим – легкая версия.

Сейчас есть все возможности для всех. Поэтому, ребят, давайте на улице чаще встречаться, играть. Благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за такой каток «Зоркий». Спасибо главе Красногорска за то, что поддерживает его в таком состоянии. Этот каток дает возможность развиваться каждому.

Дай бог, чтобы в каждом городе были такие катки. Дети могут в любое время прийти, работать над катанием, техникой. Я лично вырос на таком катке. Катался по шесть часов, занимался хоккеем, отрабатывал технику. Меня всегда тянуло на каток, вся жизнь моя прошла на нем. Будем работать, чтобы везде были такие катки», – сказал главный тренер и первый вице-президент ФХР.