Генменеджер «Авангарда»: «Жафяров – мастеровитый форвард для топ-6, рассчитываем усилить конкуренцию в первых двух звеньях и добавить в реализации большинства»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Генменеджер «Авангарда» оценил переход Дамира Жафярова в клуб.

«Ак Барс», «Авангард» и «Металлург» совершили трехсторонний обмен, в результате которого к омскому клубу присоединился нападающий Дамир Жафяров.

«Жафяров – мастеровитый форвард для топ-6, с его приходом мы рассчитываем усилить конкуренцию в первых двух звеньях и добавить в реализации большинства.

Контракт нападающего истекает в апреле, поэтому мы сразу договорились, что будем рассматривать возможность продления. В этом также будет мотивация Дамира показать свой лучший хоккей в составе «Авангарда», особенно в плей-офф», – сказал Антон Курьянов.

Жафяров выступал за «Ак Барс» с сентября этого года. В рамках этого сезона Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка. 

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