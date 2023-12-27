Василий Каменев не исключает, что СКА выиграет чемпионат: «Ротенберг – максималист. Мы видим дружную команду, в которой один за всех и все за одного»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик Арсений Грицюк Хоккей

Василий Каменев высказался о предстоящем армейском дерби между ЦСКА и СКА.

Команды проведут матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ сегодня, 27 декабря. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени. 

– Тренерскому штабу и хоккеистам СКА не надо обращать внимания на игру ЦСКА. Надо показывать свою: агрессивную, грамотную, стабильную. Поменьше удалений, чтобы у соперника не было шанса реализовать лишнего. Как будет играть ЦСКА, вообще неважно. Когда СКА играет в свой хоккей, не имеет значения, кто его соперник.

– У СКА есть шансы выиграть Западную конференцию, а, может, даже чемпионат, как в прошлом сезоне?

– Ну а что? Тренер Роман Ротенберг – максималист. Никто не снимал с команды задач по завоеванию высоких мест. В этом сезоне просто больше времени ушло на притирку игроков. Сейчас мы видим дружную команду, в которой один за всех и все за одного. Если кто-то травмируется, выходит другой и забивает, как это сделал Лайпсик в игре с «Динамо».

Когда у армейцев все вернутся в строй, вообще будет другая игра. Уже прибавляют те, кто на старте сезона был не так заметен. Тот же Грицюк по движению и технике хорошо выглядит. В СКА есть кому играть, кто бы ни выбывал, – сказал бывший нападающий петербуржского клуба. 

СКА занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 57 очков после 43 матчей. Клуб отстает от лидирующего «Спартака» на 6 баллов.

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5 комментариев
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Максималист на минималках
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Эсер-максималист.
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На каждого максималиста свой минималист найдется
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И система 👍
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да кто такой этот ваш Василий Каменев?)
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