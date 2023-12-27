Ротенберг о результатах СКА: «Мы развиваемся, а все выводы нужно делать в конце сезона»
Роман Ротенберг высказался о выступлении СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
После 43 матчей армейцы с 57 очками занимают на Западе четвертое место.
«Играем от игры к игре и от смены к смене. У нас есть над чем работать и что улучшать. Работаем над деталями.
У нас отличная команда, у которой есть характер. У нас отличный коллектив. Есть вещи, которые мы можем всегда улучшить. Мы над этим работаем.
Вчера днем проводили собрание, поговорили. Мы развиваемся, а все выводы нужно делать в конце сезона», — сказал главный тренер СКА.