Ротенберг о результатах СКА: «Мы развиваемся, а все выводы нужно делать в конце сезона»

Роман Ротенберг высказался о выступлении СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

После 43 матчей армейцы с 57 очками занимают на Западе четвертое место.

«Играем от игры к игре и от смены к смене. У нас есть над чем работать и что улучшать. Работаем над деталями.

У нас отличная команда, у которой есть характер. У нас отличный коллектив. Есть вещи, которые мы можем всегда улучшить. Мы над этим работаем.

Вчера днем проводили собрание, поговорили. Мы развиваемся, а все выводы нужно делать в конце сезона», — сказал главный тренер .