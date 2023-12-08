Предложения КХЛ: обмены с участием не более трех игроков, переподписание двух контрактов на команду, сокращение командированных в ВХЛ с 30 до 15 хоккеистов

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Алексей Морозов рассказал о предложениях КХЛ в отношении контрактов и обменов.

– Будет ли запрет на переподписание контактов? Какая позиция лиги?

– У нас была рабочая группа, где мы детально прорабатывали вопросы контрактов игроков.

Мы предлагаем понизить возраст неограниченно свободных агентов, чтобы игроки раньше могли выбирать, где им продолжать карьеру.

Также лига предлагает ограничить обмены, чтобы в них было задействовано не более трех игроков, а также возможность переподписания контрактов до двух человек на команду, чтобы с помощью этой лазейки клубы не обходили потолок зарплат.

Будет голосование. Соберем все «за» и «против», чтобы вынести эти изменения на совет директоров.

– Будет ли сокращение заявки?

– Многие игроки оседают в богатых клубах, но играют при этом в ВХЛ, хотя могли бы себя проявить в других командах Континентальной хоккейной лиги.

Именно поэтому мы внесли предложение сократить количество командированных до 15 человек (сейчас 30 – прим. Sports.ru).

Летом мы ощутим, что рынок будет живым, будет больше переходов. Игроки получат больше возможностей для развития карьеры, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

8 комментариев
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Я об этом просто ОРУ с лета . Наконец-то услышали и решили безобразию поставить конец! Молодежь вздохнёт , никто не сможет мариновать игроков , а потом выкидывать , как не нужный предмет , при этом всех убеждать , что он развивает молодых игроков . Я даже не знаю как будут выкручиваться теперь некоторые персонажи . И если КХЛ намерена принят такие решения , значит кто -то был не добросовестным . Вот это молодцы !
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у Романа истерика,завтра ждём его "ответку"
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А кучерявый финн в курсе?
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а ещё надо что то делать с "фарм клубами" , ГМ других команд не дураки им тоже надоел безпридел одной команды..
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бомба давно пора
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Надо сильно ограничить заявки
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Ответ Roman Schmidt
у Романа истерика,завтра ждём его "ответку"
У Валиуллин тоже самое.
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