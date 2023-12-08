Предложения КХЛ: обмены с участием не более трех игроков, переподписание двух контрактов на команду, сокращение командированных в ВХЛ с 30 до 15 хоккеистов

Алексей Морозов рассказал о предложениях КХЛ в отношении контрактов и обменов.

– Будет ли запрет на переподписание контактов? Какая позиция лиги?

– У нас была рабочая группа, где мы детально прорабатывали вопросы контрактов игроков.

Мы предлагаем понизить возраст неограниченно свободных агентов, чтобы игроки раньше могли выбирать, где им продолжать карьеру.

Также лига предлагает ограничить обмены, чтобы в них было задействовано не более трех игроков, а также возможность переподписания контрактов до двух человек на команду, чтобы с помощью этой лазейки клубы не обходили потолок зарплат.

Будет голосование. Соберем все «за» и «против», чтобы вынести эти изменения на совет директоров.

– Будет ли сокращение заявки?

– Многие игроки оседают в богатых клубах, но играют при этом в ВХЛ, хотя могли бы себя проявить в других командах Континентальной хоккейной лиги.

Именно поэтому мы внесли предложение сократить количество командированных до 15 человек (сейчас 30 – прим. Sports.ru).

Летом мы ощутим, что рынок будет живым, будет больше переходов. Игроки получат больше возможностей для развития карьеры, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.