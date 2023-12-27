«На вас смотрит бабушка с трибун и видит тот позор, который вы на льду показываете. Вам не стыдно перед ней так играть?!» Форвард «Трактора» Ткачев о мотивации Билялетдинова

Владимир Ткачев высказался о работе с Зинэтулой Билялетдиновым.

– В отношении «Ак Барса» в прошлом сезоне было принято говорить о магии Билялетдинова. За счет чего он так смог приободрить команду и довести ее до финала Кубка Гагарина?

– Дисциплина, справедливость ко всем игрокам и честное отношение к работе. Честность во всем для Билялетдинова это кредо по жизни.

– Вы много работали с Зинэтулой Хайдяровичем за свою карьеру. Расскажите самую памятную историю, связанную с ним.

– Есть одна на примете. Я думаю, ее рассказал бы и мой одноклубник Альберт Яруллин, который вместе со мной был тогда в чемпионском «Ак Барсе». В определенный период сезона-2017/18 у нас сложилась неудачная полоса, проигрывали много матчей.

В один из дней в раздевалку заходит Зинэтула Хайдярович и говорит: «Вам не стыдно?! Вы выходите на лед, а на вас смотрит бабушка с трибун. У нее, скорее всего, невысокая пенсия, а она тратит деньги, чтобы сходить на стадион. Приходит и видит что: тот позор, который вы на льду показываете?! Вот вам не стыдно перед ней так играть, скажите мне?!»

Он очень сильный мотиватор. В самый тяжелый момент он умеет находить правильные слова. Хоккей, он ведь не только про тактику и какая команда какую перехитрит в плане системы. Большую роль в спорте играют эмоции и вера в себя.

– С этим точно не поспоришь.

Зинэтула Хайдярович всегда говорил нам: «Если будешь жалеть себя на льду, бояться, что шайба прилетит тебе не в то место, так оно и случится. Получишь травму обязательно. А если без страха будешь готов на себя принять шайбу, то все обойдется».

Подобные вещи для Билялетдинова всегда были основой. Самоотверженность, честный труд, желание победить – вот это первостепенно. А креатив, схемы, сложная стратегия игры... для Билялетдинова были на вторых ролях.

У него все было постепенно. Начиная от предсезонной подготовки, заканчивая матчами плей-офф. Ты двигаешься будто бы от ступеньки к ступеньке в течение чемпионата. В определенный период решаешь конкретные задачи. Переходишь ко второму этапу, только когда завершишь первый. Порядок был во всем, – сказал нападающий «Трактора».

Ткачев выступал за «Ак Барс» с 2012 по 2019 год.