Ткачев о 3:5 с «Ак Барсом» после 3:1: «Соперник указал на слабое место «Трактора» – пятак»

Владимир Ткачев сказал, что «Ак Барс» указал на слабое место «Трактора».

Казанский клуб обыграл челябинцев (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Для вас был особенный матч в Казани?

– Конечно, приятно играть в Казани. Это клуб, в котором я вырос, здесь всегда интересные игры. Соперник хороший, особый настрой, матч был плотный.

– Вы вели 3:1, что произошло дальше?

– « » в этой игре указал на наше слабое место – пятак. Этому надо уделить внимание, хороший соперник всегда указывает на слабые стороны, будем исправлять.

– По стилю «Трактор» стал совсем другим.

– Поменялась концепция игры в целом в КХЛ, площадки становятся меньше, больше игры вперед и контратак. Подкорректировали какие-то нюансы, стараемся совершенствовать с каждым матчем, – сказал форвард « ».