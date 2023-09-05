Ткачев о 3:5 с «Ак Барсом» после 3:1: «Соперник указал на слабое место «Трактора» – пятак»
Владимир Ткачев сказал, что «Ак Барс» указал на слабое место «Трактора».
Казанский клуб обыграл челябинцев (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Для вас был особенный матч в Казани?
– Конечно, приятно играть в Казани. Это клуб, в котором я вырос, здесь всегда интересные игры. Соперник хороший, особый настрой, матч был плотный.
– Вы вели 3:1, что произошло дальше?
– «Ак Барс» в этой игре указал на наше слабое место – пятак. Этому надо уделить внимание, хороший соперник всегда указывает на слабые стороны, будем исправлять.
– По стилю «Трактор» стал совсем другим.
– Поменялась концепция игры в целом в КХЛ, площадки становятся меньше, больше игры вперед и контратак. Подкорректировали какие-то нюансы, стараемся совершенствовать с каждым матчем, – сказал форвард «Трактора».
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